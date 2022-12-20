Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №867 про створення нової міської військової адміністрації у Херсонській області – Новокаховської. Документ опублікувала пресслужба президента.

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"На виконання ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Новокаховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області", — йдеться в документі.

Крім того, розпорядженням №328 очільник держави призначив Валерія Брусенського начальником Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області.

Раніше Зеленський свої указом утворив Каховську та Голопристанську міські, а також Долматівську та Хрестівську сільскі військові адміністрації. Їхнії начальників президент поки не призначив.

Зазначимо, що начальники 15 військових адміністрацій в Херсонській області вже отримали від Верховної Ради повноваження відповідних місцевих рад.

Усього в Україні голова держави утворив на місцевому рівні понад 120 військових адміністрацій в семи областях. Обласні та районні адміністрації отримали статус військових автоматично ще у день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.