Зеленский образовал Новокаховскую городскую военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №867 о создании новой городской военной администрации в Херсонской области – Новокаховской. Документ опубликовала пресс-служба президента.

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"Во исполнение ЗУ "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области", - говорится в документе.

Кроме того, распоряжением №328 глава государства назначил Валерия Брусенского начальником Новокаховской городской военной администрации Каховского района Херсонской области.

Ранее Зеленский своим указом образовал Каховскую и Голопристанскую городские, а также Долматовскую и Крестовскую сельские военные администрации. Их начальников президент пока не назначил.

Отметим, что начальники 15 военных администраций в Херсонской области уже получили от Верховной Рады полномочия местных советов.

Всего в Украине глава государства образовал на местном уровне более 120 военных администраций в семи областях. Областные и районные администрации получили статус военных автоматически еще в день полномасштабного российского вторжения 24 февраля.