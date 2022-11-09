Зеленский образовал военные администрации в Каховке и Голой Пристани

Президент Владимир Зеленский образовал военные администрации еще в четырех общинах в Херсонской области. Об этом говорится в указе главы государства №760 от 9 ноября.

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В частности, решено создать Каховскую и Голопристанскую городские, а также Долматовскую и Крестовскую сельские военные администрации. Их начальников Зеленский пока не назначил.

Таким образом, военные администрации предусмотрены уже в 40 общинах Херсонской области и не предусмотрены лишь в 9. Начальникам 15 из них уже переданы Верховной Радой полномочия соответствующих местных советов.

15 из 35 назначенных Зеленским в настоящее время начальников местных ВА в Херсонской области являются главами соответствующих общин, избранными на выборах 2020 года.

В частности, распоряжением №290 от 9 ноября был назначен начальником Чулаковской сельской ВА Александр Мусиенко. Эта администрация вместе с 19 другими была образована 27 октября. 1 ноября президент назначил начальников этих 19 ВА, но не Чулаковской.

Отметим также, что кроме новосозданных ВА, до сих пор остается уже почти два месяца без назначенного начальника Юбилейная ВА Херсонского района.

Всего же в Украине Зеленский образовал на местном уровне уже 121 военную администрацию в семи областях. Областные же и районные администрации получили статус военных автоматически еще в день полномасштабного российского вторжения 24 февраля.