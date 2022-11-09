Зеленський утворив військові адміністрації у Каховці та Голій Пристані

Президент Володимир Зеленський утворив військові адміністрації ще у чотирьох громадах у Херсонській області. Про це йдеться в указі глави держави №760 від 9 листопада.

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Зокрема, вирішено утворити Каховську та Голопристанську міські, а також Долматівську та Хрестівську сільскі військові адміністрації. Їхнії начальників Зеленський поки не призначив.

Таким чином, військові адміністрації наразі передбачені вже у 40 громадах Херсонської області і не передбачені лише у 9. Начальникам 15 з них вже передано Верховною Радою повноваження відповідних місцевих рад.

Натомість 15 з 35 призначених Зеленським на даний час начальників місцевих ВА в Херсонській області є головами відповідних громад, обраних на виборах 2020 року.

Зокрема, розпорядженням №290 від 9 листопада було призначено начальником Чулаківської сільської ВА Олександра Мусієнка. Цю адміністрацію разом з 19 іншими було утворено 27 жовтня. 1 листопада президент призначив начальників лише цих 19 ВА, але не Чулаківської.

Зазначимо також, що окрім новостворених, досі залишається вже майже два місяці без призначеного начальника Ювілейна ВА Херсонського району.

Усього ж в Україні Зеленський утворив на місцевому рівні вже 121 військову адміністрацію в семи областях. Обласні та районні адміністрації отримали статус військових автоматично ще у день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.