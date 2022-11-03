Рада надала "суперповноваження" начальникам відразу 42 місцевих військових адміністрацій

Верховна Рада надала начальникам 42 міських, селищних та сільських військових адміністрацій в чотирьох областях повноваження щодо одноосібного управління відповідними громадами. За відповідні рішення парламентарі проголосували на засіданні 3 листопада, давши в кожному випадку більше 300 голосів. Жоден нардеп при цьому не голосував проти та не утримався.

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Зокрема, за проект постанови №8144 щодо надання таких повноважень керівникам Авдіївської (Віталію Барабашу), Вугледарської (Сергію Новікову), Мар’їнської (Юрію Григульцю), Очеретинської (Миколі Коваленку), Світлодарської (Сергію Гошку) та Торецької (Василю Чинчику) ВА Донецької області проголосувало 312 депутатів.

Також Рада 321 голосом схвалила проект постанови №8162 про відповідні повноваження начальниці Приморської військової адміністрації Запорізької області Світлали Македонської.

Крім цього, 324 голосами депутати підтримали два рішення - проекти постанов №8163 та №8171 - щодо відповідного розширення повноважень начальників ВА в Луганській та Херсонській областей.

Так, на Луганщині збільшено повноваження керівників наступних ВА: Біловодської (Віктора Кобернюка), Білокуракинської (Віталія Антоненка), Білолуцької (Олександра Козича), Коломийчиської (Галини Адченко), Красноріченської (Павла Божка), Лозно-Олександрівської (Євгена Світличного), Марківської (Олександра Череватого), Міловської (Ірини Болткової), Нижньодуванської (Сергія Корощенка), Нижньотеплівської (Олени Коробки), Новоайдарської (Ігоря Шопіна), Новопсковської (Миколи Старцева), Сватівської (Олександра Міткевича), Станично-Луганської (Сергія Ісаєва), Старобільської (Яни Літвінової), Троїцької (Зої Акунєєвої), Чмирівської (Валерія Видиша), Широківської (Володимира Коробки), Шульгинської (Наталі Петренко) та Щастинської (Сергія Пращура).

На Херсонщині тепер зможуть повноцінно одноосібно керувати громадами в разі їх деокупації начальники ВА: Асканія-Нової (Іван Дудар), Борозенської (Семен Мощенський), Великокопанівської (Олексій Соловйов), Великолепетиської (Олександр Лозіцький), Верхньорогачицької (Артур Давидов), Генічеської (Євгеній Родіонов), Горностаївської (Роман Фролов), Зеленопідської (Євген Позняк), Калинівської (Максим Кожем’яка), Милівської (Любов Мінько), Мирненської (Валентина Головата), Новомиколаївської (Євгенія Глєбова), Новотроїцької (Сергій Перетятько), Станіславської (Олександр Бабуцький) та Херсонської (Галина Лугова).

Рішення передбачають, що на період військового стану та 30 днів після його припинення або скасування ці начальники зможуть здійснювати повноваження відповідної місцевої ради, її виконавчого комітету та голови громади одночасно.

Також вони можуть затвердити тимчасову структуру виконавчих органів відповідної ради (при цьому для працівників, посади яких не будуть включені до тимчасових штатних розкладів, буде оголошено простій або ж їх переведуть на рівнозначні або нижчі посади).

Апарати вказаних місцевих рад та їх виконкомів, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідних громад тепер мають підпорядковуватися начальникам відповідних ВА.

Таким чином, такі рішення наразі прийнято вже щодо усіх начальників місцевих ВА Донецької області (усього їх 27) та Луганської області (таких наразі 23).

Загалом такі рішення за ініціативою президента Володимира Зеленського наразі прийнято щодо 68 громад з 117, де утворено військові адміністрації. При цьому у вересні він ініціював аналогічне рішення щодо Народицької селищної громади Житомирської області, однак воно єдине не було підтримане парламентом - за це тоді проголосував 221 депутат при 226 мінімально необхідних.