Рада ввела одноосібне керівництво начальників військових адміністрацій ще у трьох окупованих містах

Верховна Рада надала начальникам Бердянської та Токмацької міських військових адміністрацій Запорізької області, а також голові Лисичанської МВА Луганської області повноваження щодо одноосібного управління відповідними громадами.

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За відповідні проекти постанов №8110, №8128 та №8124, внесені президентом Володимиром Зеленським, проголосувало відповідно 304, 310 та 306 депутатів. При цьому жоден не голосував проти та не утримався під час жодного з голосувань.

Рішення передбачають, що на період військового стану та 30 днів після його припинення або скасування ці начальники зможуть здійснювати повноваження міської ради, її виконавчого комітету та міського голови одночасно.

Також вони можуть затвердити тимчасову структуру виконавчих органів відповідної міської ради (при цьому для працівників, посади яких не будуть включені до тимчасових штатних розкладів, буде оголошено простій або ж їх переведуть на рівнозначні або нижчі посади).

Апарати вказаних трьох міськрад та їх виконкомів, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідних громад тепер мають підпорядковуватися начальникам відповідних МВА.

Зазначимо, що Бердянська та Токмацька громади наразі є окупованими російськими військами, а у Лисичанській Україна контролює лише один населений пункт - селище Білогорівка.

Бердянську МВА Зеленський утворив 18 серпня, призначивши її начальницею Вікторію Галіцину, при цьому повноцінного мера місто не мало вже на час окупації РФ наприкінці лютого.

Токмацьку МВА було утворено ще 7 травня через те, що обраний мер вже окупованого на той час міста Ігор Котелевський помер. Замість нього президент призначив Олександра Чуба.

Лисичанську ж МВА було утворено 11 червня, її очолив Валерій Шибік (виборів же у 2020 році в прифронтових районах Донбасу, зокрема у Лисичанську, не було).

Зазначимо, що раніше Рада також надала трьома рішеннями аналогічні повноваження керівникам 21 громади Донецької області, а також сусідніх з Лисичанською Кремінської та Рубіжанської громад Луганщини, які наразі окуповані російськими військами.

Зеленський при цьому у вересні ініціював аналогічне рішення щодо Народицької селищної громади Житомирської області, однак воно єдине не було підтримане парламентом - за це тоді проголосував 221 депутат при 226 мінімально необхідних.