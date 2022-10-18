Рада ввела единоличное руководство начальников военных администраций еще в трех оккупированных городах

Верховная Рада предоставила начальникам Бердянской и Токмакской городских военных администраций Запорожской области, а также начальнику Лисичанской ГВА Луганской области полномочия по единоличному управлению соответствующими общинами.

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За соответствующие проекты постановлений №8110, №8128 и №8124, внесенные президентом Владимиром Зеленским, проголосовало соответственно 304, 310 и 306 депутатов. При этом никто не проголосовал против и не воздержался в ходе ни одного из голосований.

Решения предусматривают, что на период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены эти начальники смогут осуществлять полномочия городского совета, его исполнительного комитета и городского головы одновременно.

Также они могут утвердить временную структуру исполнительных органов соответствующего городского совета (при этом для работников, должности которых не будут включены во временные штатные расписания, будет объявлен простой или же их переведут на равнозначные или низшие должности).

Аппараты указанных трех горсоветов и их исполкомов, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих общин должны подчиняться начальникам соответствующих ГВА.

Отметим, что Бердянская и Токмакская общины сейчас оккупированы российскими войсками, а в Лисичанской Украине контролирует только один населенный пункт - поселок Белогоровка.

Бердянскую ГВА Зеленский образовал 18 августа, назначив ее начальницей Викторию Галицину, при этом полноценного мэра город не имел и на время оккупации РФ в конце февраля.

Токмакская ГВА была образована еще 7 мая из-за того, что избранный мэр уже оккупированного к тому времени города Игорь Котелевский умер. Вместо него президент назначил Александра Чуба.

Лисичанская же ГВА была образована 11 июня, ее возглавил Валерий Шибик (выборов же в 2020 году в прифронтовых районах Донбасса, в частности в Лисичанске, не было).

Отметим, что ранее Рада также предоставила тремя решениями аналогичные полномочия руководителям 21 общины Донецкой области, а также соседних с Лисичанской Кременской и Рубежанской общин Луганщины, которые оккупированы российскими войсками.

Зеленский при этом в сентябре инициировал аналогичное решение относительно Народичской поселковой общины Житомирской области, однако оно единственное не было поддержано парламентом – за это тогда проголосовал 221 депутат при 226 минимально необходимых.