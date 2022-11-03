Рада предоставила "суперполномочия" начальникам сразу 42 местных военных администраций

Верховная Рада предоставила начальникам 42 городских, поселковых и сельских военных администраций в четырех областях полномочия по единоличному управлению соответствующими общинами. За соответствующие решения парламентарии проголосовали на заседании 3 ноября, дав в каждом случае более 300 голосов. Ни один нардеп при этом не голосовал против и не удержался.

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В частности, за проект постановления №8144 о предоставлении таких полномочий руководителям Авдеевской (Виталию Барабашу), Угледарской (Сергею Новикову), Марьинской (Юрию Григульцу), Очеретинской (Николаю Коваленко), Светлодарской (Сергию Гошко) и Торецкой (Василию Чинчику) ВА Донецкой области проголосовало 312 депутатов.

Также Рада 321 голосом одобрила проект постановления №8162 о соответствующих полномочиях начальницы Приморской военной администрации Запорожской области Светланы Македонской.

Кроме этого, 324 голосами депутаты поддержали два решения – проекты постановлений №8163 и №8171 – о соответствующем расширении полномочий начальников ВА в Луганской и Херсонской областей.

Так, в Луганской области увеличены полномочия руководителей следующих ВА: Беловодской (Виктора Кобернюка), Белокуракинской (Виталия Антоненко), Белолуцкой (Александра Козича), Коломыйчихской (Галины Адченко), Краснореченской (Павла Божко), Лозно-Александровской (Евгения Светличного), Марковской (Александра Череватого), Миловской (Ирины Болтковой), Нижнедуванской (Сергея Корощенко), Нижнетепловской (Елены Коробки), Новоайдарской (Игоря Шопина), Новопсковской (Николая Старцева), Сватовской (Александра Миткевича), Станично-Луганской (Сергея Исаева), Старобельской (Яны Литвиновой), Троицкой (Зои Акунеевой), Чмыровской (Валерия Видиша), Широковской (Владимира Коробки), Шульгинской (Натальи Петренко) и Счастьенской (Сергея Пращура).

На Херсонщине теперь могут полноценно единолично руководить общинами в случае их деоккупации начальники ВА: Аскания-Новой (Иван Дударь), Борозенской (Семен Мощенский), Великокопаневской (Алексей Соловьев), Великолепетихской (Александр Лозицкий), Верхнерогачицкой (Артур Давыдов), Генической (Евгений Родионов), Горностаевской (Роман Фролов), Зеленоподской (Евгений Позняк), Калиновской (Максим Кожемяка), Миловской (Любовь Минько), Мирненской (Валентина Головатая), Новониколаевской (Евгения Глебова), Новотроицкой (Сергей Перетятько), Станиславской (Александр Бабуцкий) и Херсонской (Галина Луговая).

Решения предусматривают, что на период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены эти начальники смогут осуществлять полномочия соответствующего местного совета, его исполнительного комитета и главы общины одновременно.

Также они могут утвердить временную структуру исполнительных органов соответствующего совета (при этом для работников, должности которых не будут включены во временные штатные расписания, будет объявлен простой или же их переведут на равнозначные или низшие должности).

Аппараты указанных местных советов и их исполкомов, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих общин должны подчиняться начальникам соответствующих ВА.

Таким образом, такие решения приняты уже в отношении всех начальников местных ВА Донецкой области (всего их 27) и Луганской области (таких сейчас 23).

В целом такие решения по инициативе президента Владимира Зеленского приняты в отношении 68 общин из 117, где созданы военные администрации. При этом в сентябре он инициировал аналогичное решение относительно Народичской поселковой общины Житомирской области, однако оно единственное не было поддержано парламентом – за это тогда проголосовал 221 депутат при 226 минимально необходимых.