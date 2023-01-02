- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский образовал военную администрацию в Алешках
Президент Владимир Зеленский образовал военную администрацию в городе Алешки Херсонской области. Об этом говорится в указе главы государства №3 от 2 января. Распоряжением №2 он сразу же назначил начальницей новообразованной администрации Татьяну Гасаненко.
Отметим при этом, что главой общины на выборах 2020 года был избран Евгений Рыщук. В апреле последний уехал из оккупированного города, но продолжает вести деятельность в соцсетях. Решение Зеленского о назначении новой руководительницы города он поприветствовал, пожелав ей сил и вдохновения в работе.
Таким образом, в Украине сейчас созданы военные администрации уже в 135 общинах, из них 46 в Херсонской области. Пока в этом регионе до сих пор не предусмотрено ВА лишь в Скадовской, Виноградовской и Бехтерской общинах.
Напомним, что 14 декабря Зеленский образовал в Херсонской области ВА в Белозерке и трех сельских общинах, а 19 декабря – во втором по величине городе региона Новой Каховке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим также, что ранее, 13 декабря, Верховная Рада предоставила полномочия по единоличному управлению соответствующими общинами начальникам пяти местных ВА на Херсонщине - Каховской и Голопристанской городских, а также Долматовской, Крестовской и Чулаковской сельских. Всего таких общин в Украине уже 116, в том числе 39 в Херсонской области.
Впрочем, левобережная Херсонщина, включая и Алешки (бывший Цюрупинск), расположенные напротив Херсона, остаются до сих пор оккупированы российской армией.