Зеленский образовал военную администрацию в Алешках

Президент Владимир Зеленский образовал военную администрацию в городе Алешки Херсонской области. Об этом говорится в указе главы государства №3 от 2 января. Распоряжением №2 он сразу же назначил начальницей новообразованной администрации Татьяну Гасаненко.

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Отметим при этом, что главой общины на выборах 2020 года был избран Евгений Рыщук. В апреле последний уехал из оккупированного города, но продолжает вести деятельность в соцсетях. Решение Зеленского о назначении новой руководительницы города он поприветствовал, пожелав ей сил и вдохновения в работе.

Таким образом, в Украине сейчас созданы военные администрации уже в 135 общинах, из них 46 в Херсонской области. Пока в этом регионе до сих пор не предусмотрено ВА лишь в Скадовской, Виноградовской и Бехтерской общинах.

Напомним, что 14 декабря Зеленский образовал в Херсонской области ВА в Белозерке и трех сельских общинах, а 19 декабря – во втором по величине городе региона Новой Каховке.

Отметим также, что ранее, 13 декабря, Верховная Рада предоставила полномочия по единоличному управлению соответствующими общинами начальникам пяти местных ВА на Херсонщине - Каховской и Голопристанской городских, а также Долматовской, Крестовской и Чулаковской сельских. Всего таких общин в Украине уже 116, в том числе 39 в Херсонской области.

Впрочем, левобережная Херсонщина, включая и Алешки (бывший Цюрупинск), расположенные напротив Херсона, остаются до сих пор оккупированы российской армией.