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Зеленский образовал в Херсонской области еще четыре военных администрации
Президент Владимир Зеленский образовал в Херсонской области Белозерскую поселковую, а также Музыковскую, Присивашскую и Тавричанскую сельские военные администрации. Об этом говорится в указе главы государства №865 от 14 декабря.
Начальники новых администраций уже назначены соответствующими распоряжениями президента №323-326. Так, Белозерскую ВА возглавил Игорь Островной, Музыковскую – Игорь Подгородецкий, Присивашскую – Елена Пелешок, Тавричанскую – Татьяна Ющенко.
Таким образом, в Херсонской области уже создано 44 местных военных администрации: из 49 общин они не образованы только в Скадовске, Олешках и Новой Каховке, а также двух сельских общинах (Бехтерской и Виноградовской).
Всего в Украине создано 125 ВА на местном уровне, более трети из которых - на Херсонщине. Впрочем, напомним, что большая часть территории области с примерно половиной довоенного населения является оккупированной российскими войсками.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим также, что накануне, 13 декабря, Верховная Рада предоставила полномочия по единоличному управлению соответствующими общинами начальникам пяти местных ВА в Херсонской области - Каховской и Голопристанской городских, а также Долматовской, Крестовской и Чулаковской сельских.
Кроме того, другим постановлением такие полномочия получили руководители Андровской и Новенской сельских ВА Запорожской области (эти общины сейчас оккупированы Россией) и начальник Народичской поселковой ВА Житомирской области (Олег Ярмолюк). Последний был единственным, кому парламент ранее (21 сентября) отказал в предоставлении таких полномочий, таким образом теперь это исправлено.