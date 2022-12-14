Зеленский образовал в Херсонской области еще четыре военных администрации

Президент Владимир Зеленский образовал в Херсонской области Белозерскую поселковую, а также Музыковскую, Присивашскую и Тавричанскую сельские военные администрации. Об этом говорится в указе главы государства №865 от 14 декабря.

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Начальники новых администраций уже назначены соответствующими распоряжениями президента №323-326. Так, Белозерскую ВА возглавил Игорь Островной, Музыковскую – Игорь Подгородецкий, Присивашскую – Елена Пелешок, Тавричанскую – Татьяна Ющенко.

Таким образом, в Херсонской области уже создано 44 местных военных администрации: из 49 общин они не образованы только в Скадовске, Олешках и Новой Каховке, а также двух сельских общинах (Бехтерской и Виноградовской).

Всего в Украине создано 125 ВА на местном уровне, более трети из которых - на Херсонщине. Впрочем, напомним, что большая часть территории области с примерно половиной довоенного населения является оккупированной российскими войсками.

Отметим также, что накануне, 13 декабря, Верховная Рада предоставила полномочия по единоличному управлению соответствующими общинами начальникам пяти местных ВА в Херсонской области - Каховской и Голопристанской городских, а также Долматовской, Крестовской и Чулаковской сельских.

Кроме того, другим постановлением такие полномочия получили руководители Андровской и Новенской сельских ВА Запорожской области (эти общины сейчас оккупированы Россией) и начальник Народичской поселковой ВА Житомирской области (Олег Ярмолюк). Последний был единственным, кому парламент ранее (21 сентября) отказал в предоставлении таких полномочий, таким образом теперь это исправлено.