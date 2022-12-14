Зеленський утворив на Херсонщині ще чотири віськових адміністрації

Президент Володимир Зеленський утворив у Херсонській області Білозерську селищну, а також Музиківську, Присиваську та Тавричанську сільські військові адміністрації. Про це йдеться в указі глави держави №865 від 14 грудня.

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Начальники нових адміністрацій вже призначені відповідними розпорядженнями президента №№323-326. Так, Білозерську ВА очолив Ігор Острівний, Музиківську - Ігор Підгородецький, Присиваську - Олена Пелешок, Тавричанську - Тетяна Ющенко.

Таким чином, наразі на Херсонщині вже утворено 44 місцеві військові адміністрації: з 49 громад їх не утворено лише у Скадовську, Олешках та Новій Каховці, а також двох сільських громадах (Бехтерській та Виноградівській).

Загалом в Україні наразі створено 125 ВА на місцевому рівні, більше третини з яких - на Херсонщині. Втім, нагадаємо, що більша частина території області із приблизно половиною довоєнного населення наразі є окупованою російськими військами.

Зазначимо також, що напередодні, 13 грудня, Верховна Рада надала повноваження з одноосібного управління відповіднми громадами начальникам п'яти місцевих ВА на Херсонщині - Каховської та Голопристанської міських, а також Долматівської, Хрестівської та Чулаківської сільських.

Крім того, іншою постановою такі повноваження отримали керівники Андрівської та Новенської сільських ВА Запорізької області (ці громади зараз окуповані Росією) та начальник Народицької селищної ВА Житомирської області (Олег Ярмолюк). Останній був єдиним, кому парламент раніше (21 вересня) відмовив у наданні таких повноважень, таким чином тепер це виправлено.