Зеленський утворив військові адміністрації ще у п'яти громадах Харківщини

Президент Володимир Зеленський утворив у Харківській області військові адміністрації у ще п'яти громадах. Про це йдеться в указах глави держави №875 та №876 від 23 грудня.

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Зокрема, у Куп'янському районі утворено Шевченківську селищну, Вільхуватську та Курилівську сільські, в Ізюмському районі - Савинську селищну, а в Чугуївському районі - Старосалтівську селищну ВА.

Начальником Савинської адміністрації призначено Оксану Супрун, Старосалтівської - Антона Палєя, Шевченківської - Сергія Старікова, Вільхуватської - Євгена Шаповала, а Курилівської - Анатолія Григоренка.

Жоден з них не є головою відповідної громади, обраним на місцевих виборах 2020 року, хоча спочатку, утворюючи перші місцеві військові адміністрації на Харківщині в жовтні, Зеленський призначав їхніми керівниками майже виключно обраних голів.

Таким чином, наразі в Україні на місцевому рівні створено вже 134 військові адміністрації, з яких 26 - у Харківській області. Зокрема, в Куп'янському районі вони відтепер існують в усіх громадах.