Зеленский образовал военные администрации еще в пяти общинах Харьковщины

Президент Владимир Зеленский образовал в Харьковской области военные администрации в еще пяти общинах. Об этом говорится в указах главы государства №875 и №876 от 23 декабря.

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В частности, в Купянском районе образованы Шевченковская поселковая, Ольхуватская и Куриловская сельские, в Изюмском районе - Савинская поселковая, а в Чугуевском районе - Старосалтовская поселковая ВА.

Начальником Савинской администрации назначена Оксана Супрун, Старосалтовской - Антон Палей, Шевченковской - Сергей Стариков, Ольхуватской - Евгений Шаповал, а Куриловской - Анатолий Григоренко.

Ни один из них не является главой соответствующей общины, избранным на местных выборах 2020 года, хотя сначала, образуя первые местные военные администрации на Харьковщине в октябре, Зеленский назначал их руководителями почти исключительно избранных глав общин.

Таким образом, сейчас в Украине на местном уровне создано уже 134 военных администрации, из которых 26 - в Харьковской области. В частности, в Купянском районе они отныне существуют во всех общинах.