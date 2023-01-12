Рада предоставила "суперполномочия" руководителям деоккупированных общин Николаевской области

Верховная Рада предоставила начальникам созданных на деоккупированных территориях Николаевской области военных администраций полномочия по единоличному управлению соответствующими общинами. За соответствующий проект постановления №8305, внесенный президентом Владимиром Зеленским, на заседании 12 января проголосовало 320 депутатов.

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Речь идет о начальниках Снигиревской городской ВА Иване Кухте, Первомайской поселковой ВА Максиме Коровае и Гороховской сельской ВА Радионе Завадском. Все они были назначены одновременно с образованием соответствующих администраций 17 ноября. Ни один из них не возглавлял соответствующую общину в качестве избранного на мэрских выборах.

Кроме того, соответствующие полномочия предоставлены и начальнику Юбилейной сельской ВА Херсонской области Сергею Петроченко, которому ранее парламент не успел их предоставить вместе с начальниками других образованных в Херсонской области 19 сентября военных администраций (соответствующее решение принималось 3 ноября), поскольку Зеленский довольно долгое время никого не назначал именно на эту должность и сделал это лишь 1 декабря.

За соответствующий проект постановления №8324 проголосовали 318 депутатов. Впрочем, соответствующая община, в отличие от вышеуказанных территорий Николаевской области, еще остается под российской оккупацией.

Решения предусматривают, что на период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены эти начальники смогут осуществлять полномочия соответствующего местного совета, его исполнительного комитета и главы общины одновременно.

Также они могут утвердить временную структуру исполнительных органов соответствующего совета (при этом для работников, должности которых не будут включены во временные штатные расписания, будет объявлен простой или же их переведут на равнозначные или низшие должности).

Аппараты указанных местных советов и их исполкомов, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих общин должны будут подчиняться начальникам соответствующих ВА.

Таким образом, из 136 образованных в Украине на местном уровне военных администраций сейчас уже 120 имеют начальников с такими полноценными полномочиями. Напомним, что в декабре президент образовал в Херсонской области еще ряд новых военных администраций, в частности в Новой Каховке и Белозерке, а в начале января - еще и в оккупированных пока Алешках.