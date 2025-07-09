ЄС запровадив квоти на українське масло: як змінилися ціни

Із середини червня 2025 року в Європейському Союзі почали діяти нові обмеження на імпорт українського вершкового масла — для цього продукту встановлено квоти. Лише за перші два тижні дії квот українські експортери використали близько 25% від дозволеного обсягу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інфагро".

Попит з боку європейських покупців залишається стабільно високим, насамперед через привабливу для ринку ціну.

На сьогодні українське масло продається у країни ЄС за ціною 7300–7500 доларів США за тонну на умовах FCA. При цьому експорт у Молдову відбувається за ціною не менше 7000 доларів за тонну. Саме це цінове позиціонування стало основним драйвером значного збільшення обсягів поставок, попри короткочасну паузу в торгівлі на початку червня.

За попередніми оцінками, у червні експорт масла суттєво перевищив середньомісячні обсяги першого кварталу поточного року.

Разом із тим підвищення активності на зовнішньому ринку вже відчутно вплинуло на ситуацію всередині країни. У другій половині червня внутрішні ціни на масло в Україні також пішли вгору, що пов'язано не лише з високим попитом, але й із загальним скороченням виробництва у порівнянні з травнем.

Водночас українські переробники прогнозують, що у липні обсяги виробництва масла можуть перевищити показники аналогічного періоду 2024 року.

Однак на тлі активного просування українського масла на ринок ЄС починає зростати невдоволення з боку місцевих виробників, зокрема у Польщі. Там заявляють про демпінг і тиск на внутрішній ринок. Європейська комісія вже звертає увагу на ці сигнали, що може вплинути на подальші переговори щодо розширення режиму торговельних пільг для України.

Нагадаємо, 4 липня Україна та Європейський Союз домовилися про оновлення умов торгівлі після завершення дії режиму автономних торговельних преференцій. Нові домовленості передбачають суттєве збільшення квот на експорт українських аграрних товарів до ЄС — деякі позиції зростуть у 5-6 разів у порівнянні з рівнем 2021 року.