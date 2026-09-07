Румунія вступила в період стагфляції: економіка занепадає, а інфляція росте

Румунія вступила в період стагфляції — стану, коли економічна активність занепадає, а ціни стрімко зростають. Головними причинами кризи стали падіння споживання домогосподарств на 2,5% та підвищення податків і цін на енергоносії, що загрожує продовжити економічний застій до другої половини 2027 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Digi24.

Що відбувається з економікою

Згідно з аналізом консалтингової компанії "Frames", заснованим на даних Національного інституту статистики (INS), у другому кварталі 2026 року валовий внутрішній продукт (ВВП) країни досяг 494,4 млрд леїв (близько $111,82 млрд), що номінально на 10,8% перевищує показник минулого року.

Проте це зростання забезпечено виключно підвищенням цін, тоді як реальний обсяг економіки скоротився на 0,4% у валовому вираженні та на 2% з урахуванням сезонних факторів. Загалом у першому півріччі реальний ВВП знизився на 0,7%.

Які сектори зазнали найбільших втрат

Як зазначають аналітики, економіка країни не фіксує квартального зростання протягом трьох кварталів поспіль.

Найбільше скорочення діяльності зафіксовано в таких галузях:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт авто, транспорт, готелі та ресторани (падіння на 3,9%);

операції з нерухомістю (-4,5%);

інформація та зв'язок (-3,5%);

промисловість (-2,9%);

державне управління, освіта та охорона здоров'я (-1,7%).

Позитивну динаміку зберегли будівництво (+12,3%), культурна сфера +11,7%) та сільське господарство (+3,5%).

Інфляція і падіння споживання

Інфляція в Румунії залишається на високому рівні, хоча у липні вона дещо скоротилася порівняно з червнем (10,42%) і травнем (10,85%), і становила 8,2%.

Національний банк Румунії вже двічі переглянув свій прогноз інфляції на кінець 2026 року в бік збільшення: з 3,9% до 5,5%, а потім до 6,1%. Очікується, що інфляція повернеться до цільового діапазону центрального банку лише в останньому кварталі 2027 року.

Споживання домогосподарств скоротилося на 2,5% у першому півріччі, що стало найбільшим падінням за десятиліття, не враховуючи переіоду пандемії Covid-19. Головним чинником, який утримує економіку від глибшого спаду, залишаються державні інвестиції, що зросли на 10,9% завдяки залученню європейських коштів.

"Головною метою нового уряду буде залучення 20 мільярдів євро, які в нас ще є з фондів згуртування. Якщо ми не залучимо ці гроші, головний двигун економіки зникне", — сказав аналітик Frames Адріан Негреску.

Прогноз та порівняння з регіоном

Різниця з економіками сусідніх країн є значною. За оцінками Європейської Комісії, у 2026 році зростання ВВП Польщі становитиме 3,5%, Болгарії — 2,5%, Угорщини, Чехії та Греції — по 1,8%. Румунія залишається єдиною країною регіону з нульовим або негативним зростанням. Очікується, що вихід зі стагфляції можливий не раніше другої половини 2027 року.

Довідково

Стагфляція — це кризовий стан економіки, за якого зупинка або спад виробництва (стагнація) поєднуються з високим рівнем інфляції та безробіттям. Товари та послуги дорожчають попри падіння купівельної спроможності.

Раніше повідомлялося, що Румунія видобуває до 3 млн тонн сирої нафти на рік, однак ціни на пальне в країні залишаються вищими, ніж у сусідніх державах. Близько 60% вартості пального на заправках становлять податки.