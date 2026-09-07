UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,56

--0,17

EUR

51,79

--0,15

Наличный курс:

USD

44,76

44,60

EUR

52,10

51,82

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Румыния вступила в период стагфляции: экономика приходит в упадок, а инфляция растет

падение экономики
Экономика Румынии приходит в упадок / Freepik

Румыния вступила в период стагфляции — состояния, когда экономическая активность приходит в упадок, а цены стремительно растут. Главными причинами кризиса стали падение потребления домохозяйств на 2,5% и повышение налогов и цен на энергоносители, что чревато продлением экономического застоя до второй половины 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Digi24.

Что происходит с экономикой

Согласно анализу консалтинговой компании Frames, основанному на данных Национального института статистики (INS), во втором квартале 2026 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны достиг 494,4 млрд леев (около $111,82 млрд), что номинально на 10,8% превышает показатель прошлого года.

Однако этот рост обеспечен исключительно повышением цен, в то время как реальный объем экономики сократился на 0,4% в валовом выражении и на 2% с учетом сезонных факторов. В первом полугодии реальный ВВП снизился на 0,7%.

Какие секторы понесли наибольшие потери

Как отмечают аналитики, экономика страны не фиксирует квартальный рост в течение трех кварталов подряд.

Наибольшее сокращение деятельности зафиксировано в следующих отраслях:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт авто, транспорт, гостиницы и рестораны (падение на 3,9%);
  • сделки с недвижимостью (-4,5%);
  • информация и связь (-3,5%);
  • промышленность (-2,9%);
  • государственное управление, образование и здравоохранение (-1,7%).

Положительную динамику сохранили строительство (+12,3%), культурная сфера +11,7% и сельское хозяйство (+3,5%).

Инфляция и падение потребления

Инфляция в Румынии остается на высоком уровне, хотя в июле она несколько сократилась по сравнению с июнем (10,42%) и маем (10,85%) и составила 8,2%.

Национальный банк Румынии уже дважды пересмотрел свой прогноз инфляции к концу 2026 года в сторону увеличения: с 3,9% до 5,5%, а затем до 6,1%. Ожидается, что инфляция вернется в целевой диапазон центрального банка только в последнем квартале 2027 года.

Потребление домохозяйств сократилось на 2,5% в первом полугодии, что явилось наибольшим падением за десятилетие, не считая переиода пандемии Covid-19. Главным фактором, удерживающим экономику от более глубокого спада, остаются государственные инвестиции, которые выросли на 10,9% благодаря привлечению европейских средств.

"Главной целью нового правительства будет привлечение 20 миллиардов евро, которые у нас еще есть из фондов сплочения. Если мы не привлечем эти деньги, главный двигатель экономики исчезнет", - сказал аналитик Frames Адриан Негреску.

Прогноз и сравнение с регионом

Разница с экономиками соседних стран значительна. По оценкам Европейской Комиссии, в 2026 году рост ВВП Польши составит 3,5%, Болгарии – 2,5%, Венгрии, Чехии и Греции – по 1,8%. Румыния остается единственной страной региона с нулевым или отрицательным ростом. Ожидается, что выход из стагфляции возможен не раньше второй половины 2027 года.

Справочно

Стагфляция — кризисное состояние экономики, при котором остановка или спад производства (стагнация) сочетаются с высоким уровнем инфляции и безработицей. Товары и услуги дорожают, несмотря на падение покупательной способности.

Ранее сообщалось, что Румыния добывает до 3 млн. тонн сырой нефти в год, однако цены на топливо в стране остаются выше, чем в соседних государствах. Около 60% стоимости горючего на заправках составляют налоги.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности