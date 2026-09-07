Румыния вступила в период стагфляции: экономика приходит в упадок, а инфляция растет

Румыния вступила в период стагфляции — состояния, когда экономическая активность приходит в упадок, а цены стремительно растут. Главными причинами кризиса стали падение потребления домохозяйств на 2,5% и повышение налогов и цен на энергоносители, что чревато продлением экономического застоя до второй половины 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Digi24.

Что происходит с экономикой

Согласно анализу консалтинговой компании Frames, основанному на данных Национального института статистики (INS), во втором квартале 2026 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны достиг 494,4 млрд леев (около $111,82 млрд), что номинально на 10,8% превышает показатель прошлого года.

Однако этот рост обеспечен исключительно повышением цен, в то время как реальный объем экономики сократился на 0,4% в валовом выражении и на 2% с учетом сезонных факторов. В первом полугодии реальный ВВП снизился на 0,7%.

Какие секторы понесли наибольшие потери

Как отмечают аналитики, экономика страны не фиксирует квартальный рост в течение трех кварталов подряд.

Наибольшее сокращение деятельности зафиксировано в следующих отраслях:

оптовая и розничная торговля, ремонт авто, транспорт, гостиницы и рестораны (падение на 3,9%);

сделки с недвижимостью (-4,5%);

информация и связь (-3,5%);

промышленность (-2,9%);

государственное управление, образование и здравоохранение (-1,7%).

Положительную динамику сохранили строительство (+12,3%), культурная сфера +11,7% и сельское хозяйство (+3,5%).

Инфляция и падение потребления

Инфляция в Румынии остается на высоком уровне, хотя в июле она несколько сократилась по сравнению с июнем (10,42%) и маем (10,85%) и составила 8,2%.

Национальный банк Румынии уже дважды пересмотрел свой прогноз инфляции к концу 2026 года в сторону увеличения: с 3,9% до 5,5%, а затем до 6,1%. Ожидается, что инфляция вернется в целевой диапазон центрального банка только в последнем квартале 2027 года.

Потребление домохозяйств сократилось на 2,5% в первом полугодии, что явилось наибольшим падением за десятилетие, не считая переиода пандемии Covid-19. Главным фактором, удерживающим экономику от более глубокого спада, остаются государственные инвестиции, которые выросли на 10,9% благодаря привлечению европейских средств.

"Главной целью нового правительства будет привлечение 20 миллиардов евро, которые у нас еще есть из фондов сплочения. Если мы не привлечем эти деньги, главный двигатель экономики исчезнет", - сказал аналитик Frames Адриан Негреску.

Прогноз и сравнение с регионом

Разница с экономиками соседних стран значительна. По оценкам Европейской Комиссии, в 2026 году рост ВВП Польши составит 3,5%, Болгарии – 2,5%, Венгрии, Чехии и Греции – по 1,8%. Румыния остается единственной страной региона с нулевым или отрицательным ростом. Ожидается, что выход из стагфляции возможен не раньше второй половины 2027 года.

Справочно

Стагфляция — кризисное состояние экономики, при котором остановка или спад производства (стагнация) сочетаются с высоким уровнем инфляции и безработицей. Товары и услуги дорожают, несмотря на падение покупательной способности.

Ранее сообщалось, что Румыния добывает до 3 млн. тонн сырой нефти в год, однако цены на топливо в стране остаются выше, чем в соседних государствах. Около 60% стоимости горючего на заправках составляют налоги.