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ЕС ввел квоты на украинское масло: как изменились цены

масло
ЕС ввел квоты на украинское масло / Depositphotos

С середины июня 2025 года в Европейском Союзе начали действовать новые ограничения на импорт украинского сливочного масла – для этого продукта установлены квоты. Только за первые две недели действия квот украинские экспортеры использовали около 25% разрешенного объема.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Инфагро".

Спрос со стороны европейских покупателей остается стабильно высоким, в первую очередь из-за привлекательной для рынка цены.

На сегодняшний день украинское масло продается в страны ЕС по цене 7300–7500 долларов США за тонну на условиях FCA. При этом экспорт в Молдову производится по цене не менее 7000 долларов за тонну. Именно это ценовое позиционирование стало основным драйвером значительного увеличения объема поставок, несмотря на кратковременную паузу в торговле в начале июня.

По предварительным оценкам, в июне экспорт масла превысил среднемесячные объемы первого квартала текущего года.

В то же время повышение активности на внешнем рынке уже ощутимо повлияло на ситуацию внутри страны.

В то же время, украинские переработчики прогнозируют, что в июле объемы производства масла могут превысить показатели аналогичного периода 2024 года.

Однако на фоне активного продвижения украинского масла на рынок ЕС начинает расти недовольство со стороны местных производителей, в том числе в Польше. Там заявляют о демпинге и давлении на внутренний рынок.

Напомним, 4 июля Украина и Европейский Союз договорились об обновлении условий торговли по завершении действия режима автономных торговых преференций. Новые договоренности подразумевают существенное увеличение квот на экспорт украинских аграрных товаров в ЕС — некоторые позиции вырастут в 5-6 раз по сравнению с уровнем 2021 года.

Автор:
Татьяна Гойденко