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Украинцам рассказали, как защитить сбережения от инфляции

Инфляция
Депозиты или ОВГЗ: как украинцам защитить сбережения от инфляции / Depositphotos

Инфляция постепенно снижает покупательную способность денег, поэтому сохранять все сбережения наличными или на текущем счете – не лучшая стратегия. В то же время гривневые депозиты и ОВГЗ сейчас дают доходность, которая может превышать ожидаемый уровень инфляции.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Как защитить сбережения от инфляции

Инфляция постепенно снижает покупательную способность денег, поэтому за ту же сумму сегодня можно приобрести меньше товаров и услуг, чем год назад. Поэтому хранить сбережения наличными деньгами или на текущем банковском счете – не лучший способ защитить их от обесценения.

В то же время, существуют финансовые инструменты, которые позволяют не только хранить средства, но и получать на них доход.

Одним из таких вариантов гривневые срочные депозиты. В настоящее время ряд украинских банков предлагает по ним доходность на уровне 15-17% годовых. После уплаты налогов фактическая доходность составляет около 12–13%.

Еще одним инструментом для сохранения средств являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Приобрести государственные облигации сегодня можно, в частности, через мобильные приложения банков. Доходность гривневых ОВГЗ составляет от 13% до почти 17% годовых. При этом полученный от них доход не облагается налогом.

Чтобы оценить, насколько эти инструменты позволяют защитить сбережения от инфляции, их доходность следует сравнить с прогнозами по росту цен.

По данным опросов, украинцы ожидают, что в следующем году инфляция составит около 10%. В то же время, банки и финансовые аналитики прогнозируют более низкий показатель — на уровне 8–9%. Национальный банк Украины имеет еще более оптимистичный прогноз и ожидает, что в следующем году инфляция замедлится до уровня ниже 7%.

Таким образом, текущая доходность основных гривневых инструментов для сбережений превышает даже самые высокие из приведенных прогнозов по предстоящей инфляции. Это означает, что при благоприятном развитии ситуации депозиты и ОВГЗ могут не только сохранить покупательную способность сбережений, но и обеспечить их реальный рост.

Напомним, в августе экономическая активность в Украине оказалась под дополнительным давлением из-за масштабных российских атак, блокирования портов Большой Одессы и ударов по металлургическим предприятиям. На этом фоне ухудшились ожидания бизнеса, сократились грузоперевозки и экспорт, а инфляция продолжила ускоряться.

Автор:
Ольга Опенько

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