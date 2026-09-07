Українцям розповіли, як захистити заощадження від інфляції

Інфляція поступово знижує купівельну спроможність грошей, тому зберігати всі заощадження готівкою або на поточному рахунку - не найкраща стратегія. Водночас гривневі депозити та ОВДП нині дають дохідність, яка може перевищувати очікуваний рівень інфляції.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Як захистити заощадження від інфляції

Інфляція поступово знижує купівельну спроможність грошей, через що за ту саму суму сьогодні можна придбати менше товарів і послуг, ніж рік тому. Тому зберігати заощадження готівкою або на поточному банківському рахунку - не найкращий спосіб захистити їх від знецінення.

Водночас існують фінансові інструменти, які дозволяють не лише зберігати кошти, а й отримувати на них дохід.

Одним із таких варіантів є гривневі строкові депозити. Наразі низка українських банків пропонує за ними дохідність на рівні 15–17% річних. Після сплати податків фактична дохідність становить близько 12–13%.

Ще одним інструментом для збереження коштів є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Придбати державні облігації сьогодні можна, зокрема, через мобільні застосунки банків. Дохідність гривневих ОВДП становить від 13% до майже 17% річних. При цьому отриманий від них дохід не оподатковується.

Щоб оцінити, наскільки ці інструменти дозволяють захистити заощадження від інфляції, їхню дохідність варто порівняти з прогнозами щодо зростання цін.

За даними опитувань, українці очікують, що протягом наступного року інфляція становитиме близько 10%. Водночас банки та фінансові аналітики прогнозують нижчий показник — на рівні 8–9%. Національний банк України має ще оптимістичніший прогноз і очікує, що наступного року інфляція сповільниться до рівня нижче 7%.

Таким чином, поточна дохідність основних гривневих інструментів для заощаджень перевищує навіть найвищі з наведених прогнозів щодо майбутньої інфляції. Це означає, що за сприятливого розвитку ситуації депозити та ОВДП можуть не лише зберегти купівельну спроможність заощаджень, а й забезпечити їхнє реальне зростання.

Нагадаємо, у серпні економічна активність в Україні опинилася під додатковим тиском через масштабні російські атаки, блокування портів Великої Одеси та удари по металургійних підприємствах. На цьому тлі погіршилися очікування бізнесу, скоротилися вантажні перевезення та експорт, а інфляція продовжила прискорюватися.