Фудкорт на двух этажах: кто арендовал помещение Львовского вокзала за 2,1 млн грн

На главном железнодорожном вокзале Львова откроют большой фудкорт с ресторанными и фастфуд-учреждениями, книжным магазином и сувенирными магазинами. Помещение общей площадью почти 1220 м² в аренду взяла компания "1708", совладельцам которой принадлежит сеть "Львовские круассаны". За пользование пространством компания будет платить более 2,1 млн грн в месяц.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют результаты аукциона на Prozorro.Продажа.

Что откроют на Львовском вокзале

Компания "1708", среди совладельцев которой есть владельцы сети "Львовские круасаны", победила в аукционе на аренду помещений главного железнодорожного вокзала во Львове. На арендованной площади планируют создать большой фудкорт с единственной зоной для посетителей, а также магазином и магазинами сувениров.

За право пользоваться помещениями площадью почти 1220 м² компания предложила более 2,1 млн. грн. в месяц. Это примерно в 2,5 раза больше стартовой арендной платы, которая составила 835 тыс. грн.

Аукцион прошел 3 сентября. Согласно обнародованным в системе Prozorro. Продажи результатами за объект также конкурировали "Газда Груп" и "Холдинг эмоций !FEST". Их предложения составили соответственно 1,9 млн грн и 1,7 млн грн ежемесячно.

Какие помещения арендовали

Общая площадь объекта составляет около 1220 м2. Из них 1096 м² расположены на первом и втором этажах главного здания вокзала, еще около 125 м² приходится на территорию перед зданием.

Арендный договор планируется заключить почти на три года. В то же время, он будет предусматривать возможность продолжения.

Основная часть площади расположена на первом этаже. Здесь есть ресторанный зал площадью 286 м² и кухня на 115 м². По условиям аренды в этих помещениях можно размещать заведения общественного питания и продавать подакцизные товары.

Каким будет фудкорт

ООО "1708" планирует обустроить в вокзальном помещении фудкорт с общей зоной для гостей. По замыслу компании, там будут работать несколько ее ресторанных и фастфуд-брендов.

Кроме заведений питания, пространство хотят дополнить магазином и торговыми точками с сувенирной продукцией.

Окончательную концепцию будущего пространства еще разрабатывают. CEO и управляющий партнер "1708" Владимир Гнатюк сообщил, что компания планирует завершить реализацию проекта и открыть фудкорт к рождественским праздникам 2026 года.

По его словам, у компании уже есть опыт работы на этой локации. В апреле 2026 года на Львовском вокзале открылось одно из заведений сети "Львовские круасаны".

Кто владеет компанией "1708"

ООО "1708" имеет 8 акционеров. Наибольшие доли в компании – по 16,67% – принадлежат Руслану Печенко и Юрию Дземинскому.

Оба также совладельцы сетей "Львовские круасаны", 1708pizza и Puffy Pancakes.

Сколько обойдется обустройство

По оценке владельца "Газда Груп" Василия Бундза, также претендовавшего на аренду вокзальных помещений, запуск фудкорта такого масштаба потребует не менее 500 тыс. долл. инвестиций.

В то же время, реализация проекта усложняется статусом здания вокзала. Главный железнодорожный вокзал Львова построили в 1903 году, а само постройка является объектом культурного наследия. Поэтому арендатор должен соблюдать установленные требования по сохранению памятника и не нарушать его охранный статус.

Важным преимуществом локации является значительный пассажиропоток, однако его объемы зависят от работы железной дороги и ситуации безопасности.

Учитывая большую площадь будущего фудкорта, сложные инженерные работы и необходимость получения соответствующих согласований открыть новое пространство до конца 2026 года может быть непросто.

Напомним, американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли в апреле приехала в Украину и зашла перекусить в одно из заведений "Львовские круасаны". После этого именно это кафе резко увеличило продажи — на 20% за два дня.

На фоне этих событий тогда владелец "Львовских круассанов" Андрей Галицкий заявил, что после визита Джоли сети будет проще на рынке Польши. В перспективе "Львовские круассаны" могут появиться и на рынке США.