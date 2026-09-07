Фудкорт на двох поверхах: хто орендував приміщення Львівського вокзалу за 2,1 млн грн

На головному залізничному вокзалі Львова відкриють великий фудкорт із ресторанними та фастфуд-закладами, книгарнею і сувенірними магазинами. Приміщення загальною площею майже 1220 м² в оренду взяла компанія “1708”, співвласникам якої належить мережа “Львівські круасани”. За користування простором компанія сплачуватиме понад 2,1 млн грн на місяць.

Як пише Dilo, про це свідчать результати аукціону на Prozorro. Продажі.

Що відкриють на Львівському вокзалі

Компанія "1708", серед співвласників якої є власники мережі "Львівські круасани", перемогла в аукціоні на оренду приміщень головного залізничного вокзалу у Львові. На орендованій площі планують створити великий фудкорт із єдиною зоною для відвідувачів, а також книгарнею та магазинами сувенірів.

За право користуватися приміщеннями площею майже 1220 м² компанія запропонувала понад 2,1 млн грн на місяць. Це приблизно у 2,5 раза більше за стартову орендну плату, яка становила 835 тис. грн.

Аукціон відбувся 3 вересня. Згідно з оприлюдненими в системі Prozorro. Продажі результатами, за об’єкт також конкурували "Газда Груп" і "Холдинг емоцій !FEST". Їхні пропозиції становили відповідно 1,9 млн грн та 1,7 млн грн щомісячно.

Які приміщення орендували

Загальна площа об’єкта становить близько 1220 м². Із них 1096 м² розташовані на першому та другому поверхах головної будівлі вокзалу, ще приблизно 125 м² припадає на територію перед будівлею.

Орендний договір планують укласти майже на три роки. Водночас він передбачатиме можливість продовження.

Основна частина площі розміщена на першому поверсі. Тут є ресторанний зал площею 286 м² та кухня на 115 м². За умовами оренди, у цих приміщеннях можна розміщувати заклади громадського харчування та продавати підакцизні товари.

Яким буде фудкорт

ТОВ "1708" планує облаштувати у вокзальному приміщенні фудкорт із спільною зоною для гостей. За задумом компанії, там працюватимуть кілька її ресторанних і фастфуд-брендів.

Окрім закладів харчування, простір хочуть доповнити книгарнею та торговими точками із сувенірною продукцією.

Остаточну концепцію майбутнього простору наразі ще розробляють. CEO та керуючий партнер "1708" Володимир Гнатюк повідомив, що компанія планує завершити реалізацію проєкту та відкрити фудкорт до різдвяних свят 2026 року.

За його словами, компанія вже має досвід роботи на цій локації. У квітні 2026 року на Львівському вокзалі відкрився один із закладів мережі "Львівські круасани".

Хто володіє компанією "1708"

ТОВ "1708" має вісьмох акціонерів. Найбільші частки в компанії – по 16,67% – належать Руслану Печенку та Юрію Дземінському.

Обидва також є співвласниками мереж "Львівські круасани", 1708pizza та Puffy Pancakes.

Скільки коштуватиме облаштування

За оцінкою власника "Газда Груп" Василя Бундза, який також претендував на оренду вокзальних приміщень, запуск фудкорту такого масштабу потребуватиме щонайменше 500 тис. доларів інвестицій.

Водночас реалізація проєкту ускладнюється статусом будівлі вокзалу. Головний залізничний вокзал Львова звели у 1903 році, а сама споруда є об’єктом культурної спадщини. Тому орендар має дотримуватися встановлених вимог щодо збереження пам’ятки та не порушувати її охоронний статус.

Важливою перевагою локації є значний пасажиропотік, однак його обсяги залежать від роботи залізниці та безпекової ситуації.

З огляду на велику площу майбутнього фудкорту, складні інженерні роботи та необхідність отримання відповідних погоджень, відкрити новий простір до кінця 2026 року може бути непросто.

Нагадаємо, американська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі у квітні приїхала до України і зайшла перекусити до одного з закладів "Львівські круасани". Після цього саме ця кав'ярня різко збільшила продажі — на 20% за два дні.

На тлі цих подій тоді власник "Львівських круасанів" Андрій Галицький заявив, що після візиту Джолі мережі буде простіше на ринку Польщі. У перспективі "Львівські круасани" можуть з'явитися і на ринку США.