Цена на "зеленую" сталь стала главным вызовом для нового завода ArcelorMittal

Корпорация ArcelorMittal может испытать трудности с установлением более высоких цен на металлопродукцию, произведенную на ее новом низкоуглеродном заводе стоимостью 1,3 миллиарда евро в Дюнкерке. Эта ситуация подчеркивает главную дилемму европейской металлургии: как сократить вредные выбросы, сохраняя конкурентоспособность и прибыльность.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Флагманская электродуговая печь ArcelorMittal, запуск которой запланирован на 2029 год, должен сократить выбросы парниковых газов на тонну стали на две трети по сравнению с традиционной доменной печью. Однако себестоимость такого производства значительно выше.

Генеральный директор ArcelorMittal France Бруно Рибо отметил, что у компании нет четкого понимания относительно темпов роста спроса на "зеленую" сталь и готовности покупателей платить более высокую цену. По его словам, компания закладывала определенные предположения относительно цен на поставку европейским автопроизводителям, относящимся к крупнейшим потребителям стали, однако уровень неопределенности этих оценок остается крайне высоким.

Почему "зеленая" сталь дороже и с какими вызовами сталкивается отрасль

Производство экологической стали обычно дороже на 20–30% из-за масштабных начальных капиталовложений в новые мощности и высокой потребности в электроэнергии. Кроме того, декарбонизированный процесс требует более высокой доли вторичного сырья, что заставляет адаптировать технологии к изменяющемуся химическому составу металлолома.

Решение строить печь в Дюнкерке было принято после продолжительного лоббирования отраслью защиты рынка от более дешевого импорта. По данным ассоциации Eurofer, доля импортного проката из-за пределов Европы выросла с 20% в 2016 году до 26% в 2025 году, тогда как производство стали в пределах ЕС сократилось с 69,3 млн. тонн до 57,3 млн. тонн.

Для сдерживания давления Европейский Союз ввел механизм трансграничной углеродной корректировки (CBAM), а с 1 июля уменьшил беспошлинные импортные квоты на 47% по сравнению с уровнем 2024 года. Кроме того, Брюссель на четыре года отсрочил отмену бесплатных разрешений на выбросы внутри системы торговли квотами.

Для обеспечения энергетических потребностей завода в Дюнкерке ArcelorMittal заключил соглашение с французской группой EDF на поставку электроэнергии по гарантированной цене от атомной электростанции Гравелин, а также получил государственные субсидии по французской схеме энергетических сертификатов.

Свертывание проектов и оговорки рынка

Общее улучшение рыночных условий поддержало биржевые котировки металлургических компаний: акции Thyssenkrupp в этом году выросли на 55%, Salzgitter – более чем на 30%, а ArcelorMittal – почти на 70%. Однако глубинные проблемы отрасли остаются нерешенными, поэтому ряд производителей приостановил программы декарбонизации:

Масштаб изменений: сам проект в Дюнкерке является сокращенной версией первоначального плана стоимостью 1,8 млрд евро, который предусматривал две электропечи и установку прямого восстановления железа, а аналогичный проект в Германии компания вообще отменила;

Отсрочка планов другими игроками: из-за отсутствия ожидаемых субсидий и водородной инфраструктуры свои проекты отложили немецкая Salzgitter, чешская Třinecké Železárne и шведская SSAB;

Проблемы конкурентов: немецкая Thyssenkrupp в мае остановила переговоры о продаже доли своего сталелитейного подразделения индийской Jindal Steel из-за изменения базовых рыночных условий и пенсионных обязательств объемом примерно 2,7 млрд евро;

Неполнота защитных мер: по словам бывшего руководителя европейского офиса ArcelorMittal Герта Ван Поэлворде, механизм CBAM не распространяется на готовые составляющие, такие как автодетали или компоненты электромобилей, что чревато переориентацией импорта из стали на готовые изделия.

Также аналитики BloombergNEF предостерегают, что чрезмерный оптимизм производителей и наращивание выплавки могут привести к перенасыщению рынка и падению цен, если спрос остается слабым, а объемы импорта сохранятся на высоком уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что ArcelorMittal нарастил выручку до $32,2 млрд. В первом полугодии 2026 года ArcelorMittal увеличил выручку на 4,9% - до $32,2 млрд, а EBITDA - на 8,8%, до $3,74 млрд. Чистая прибыль после уплаты процентов, налогов и амортизации составила $1,26 млрд.