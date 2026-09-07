Ціна на "зелену" сталь стала головним викликом для нового заводу ArcelorMittal

Корпорація ArcelorMittal може зазнати труднощів із встановленням вищих цін на металопродукцію, вироблену на її новому низьковуглецевому заводі вартістю 1,3 мільярда євро в Дюнкерку. Ця ситуація підкреслює головну дилему європейської металургії: як скоротити шкідливі викиди, зберігаючи конкурентоспроможність та прибутковість.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Флагманська електродугова піч ArcelorMittal, запуск якої запланований на 2029 рік, має скоротити викиди парникових газів на тонну сталі на дві третини порівняно з традиційною доменною піччю. Проте собівартість такого виробництва є значно вищою.

Генеральний директор ArcelorMittal France Бруно Рібо зазначив, що компанія не має чіткого розуміння щодо темпів зростання попиту на "зелену" сталь і готовності покупців сплачувати вищу ціну. За його словами, компанія закладала певні припущення щодо цін на постачання європейським автовиробникам, які належать до найбільших споживачів сталі, однак рівень невизначеності щодо цих оцінок залишається вкрай високим.

Чому "зелена" сталь дорожча та з якими викликами стикається галузь

Виробництво екологічної сталі зазвичай дорожче на 20–30% через масштабні початкові капіталовкладення в нові потужності та високу потребу в електроенергії. Крім того, декарбонізований процес потребує вищої частки вторинної сировини, що змушує адаптувати технології до мінливого хімічного складу металобрухту.

Рішення будувати піч у Дюнкерку було ухвалене після тривалого лобіювання галуззю захисту ринку від дешевшого імпорту. За даними асоціації Eurofer, частка імпортного прокату з-за меж Європи зросла з 20% у 2016 році до 26% у 2025 році, тоді як виробництво сталі в межах ЄС скоротилося з 69,3 млн тонн до 57,3 млн тонн.

Для стримування тиску Європейський Союз запровадив механізм транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), а з 1 липня зменшив безмитні імпортні квоти на 47% порівняно з рівнем 2024 року. Окрім того, Брюссель на чотири роки відтермінував скасування безкоштовних дозволів на викиди в межах системи торгівлі квотами.

Для забезпечення енергетичних потреб заводу в Дюнкерку ArcelorMittal уклав угоду з французькою групою EDF на постачання електроенергії за гарантованою ціною від атомної електростанції Гравелін, а також отримав державні субсидії через французьку схему енергетичних сертифікатів.

Згортання проєктів та застереження щодо ринку

Загальне поліпшення ринкових умов підтримало біржові котирування металургійних компаній: акції Thyssenkrupp цього року зросли на 55%, Salzgitter — більш ніж на 30%, а ArcelorMittal — майже на 70%. Однак глибинні проблеми галузі залишаються нерозв'язаними, через що низка виробників призупинила програми декарбонізації:

Масштаб змін: сам проєкт у Дюнкерку є скороченою версією початкового плану вартістю 1,8 млрд євро, який передбачав дві електропечі та установку прямого відновлення заліза, а аналогічний проєкт у Німеччині компанія взагалі скасувала;

Відтермінування планів іншими гравцями: через відсутність очікуваних субсидій і водневої інфраструктури свої проєкти відклали німецька Salzgitter, чеська Třinecké Železárny та шведська SSAB;

Проблеми конкурентів: німецька Thyssenkrupp у травні зупинила переговори про продаж частки свого сталеливарного підрозділу індійській Jindal Steel через зміну базових ринкових умов та пенсійні зобов'язання обсягом приблизно 2,7 млрд євро;

Неповнота захисних заходів: за словами колишнього керівника європейського офісу ArcelorMittal Герта Ван Поелворде, механізм CBAM не поширюється на готові складники, такі як автодеталі чи компоненти електромобілів, що загрожує переорієнтацією імпорту зі сталі на готові вироби.

Також аналітики BloombergNEF застерігають, що надмірний оптимізм виробників і нарощування виплавки можуть призвести до перенасичення ринку та падіння цін, якщо попит залишиться слабким, а обсяги імпорту збережуться на високому рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ArcelorMittal наростив виручку до $32,2 млрд. У першому півріччі 2026 року ArcelorMittal збільшив виручку на 4,9% — до $32,2 млрд, а EBITDA — на 8,8%, до $3,74 млрд. Чистий прибуток після сплати відсотків, податків та амортизації становив $1,26 млрд.