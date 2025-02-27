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ArcelorMittal інвестував $1 млрд у підтримку підприємства в Кривому Розі
Корпорація ArcelorMittal за останні три роки надала фінансову підтримку на суму понад $1 млрд своєму українському підприємству – Криворізькому гірничо-металургійному комбінату "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР).
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, попри складну економічну ситуацію та наслідки війни, підприємство продовжує працювати, сплачувати податки та допомагати місцевим громадам. Загальний обсяг благодійної допомоги АМКР з початку війни перевищив 710 млн грн.
"Нашим головним завданням у 2024 році було працювати всупереч усім викликам, щоб мати можливість сплачувати податки і допомагати громадам. Ми змогли досягти цього, зокрема, завдяки підтримці материнської компанії. За останніх три роки група підтримала нас на суму понад $1 млрд, з яких капітальні інвестиції склали $0,3 млрд", – зазначив Лонгобардо.
Допомога громадам і постраждалим від війни
Протягом 2024 року підприємство спрямувало понад 60 млн грн на соціальні та благодійні ініціативи. Основними напрямками стали підтримка громад і допомога постраждалим від війни.
Серед ключових програм:
- Допомога сім’ям загиблих працівників – 35,55 млн грн.
- Допомога співробітникам, чиє житло постраждало від обстрілів – 6,4 млн грн.
- Фінансування відновлення медичних закладів – 3,4 млн грн (ремонт неврологічного відділення Криворізької центральної районної лікарні).
- Підтримка навчальних закладів – понад 1,8 млн грн.
Також компанія сприяла розвитку інфраструктури. Вона надала будівельні матеріали для ремонту доріг у Криворізькому районі, Херсонській області, а також відновлення дамби в селі Кам’янка та профінансувала ремонт водогону в селі Степове.
Реінтеграція ветеранів і соціальні ініціативи
ArcelorMittal Кривий Ріг запустив низку програм для реінтеграції військових, які повертаються до цивільного життя:
- створення координаційного центру для ветеранів на базі підприємства;
- розробка інклюзивних робочих місць із підтримкою для колишніх військових;
- організація реабілітаційних програм на базі медичного центру підприємства;
- надання пільгового харчування для ветеранів.
Крім того, компанія підтримувала міський ветеранський хаб, фінансувала благодійні заходи та організувала екскурсії для дітей з особливими потребами.
Лонгобардо додав що, компанія й надалі буде робити все можливе для підтримки України та її майбутньої відбудови.
Нагадаємо, що за виробничими результатами за 2024 рік підприємство не змогло досягти беззбитковості, незважаючи на зусилля з оптимізації роботи.