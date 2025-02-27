ArcelorMittal інвестував $1 млрд у підтримку підприємства в Кривому Розі

Корпорація ArcelorMittal за останні три роки надала фінансову підтримку на суму понад $1 млрд своєму українському підприємству – Криворізькому гірничо-металургійному комбінату "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР).

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, попри складну економічну ситуацію та наслідки війни, підприємство продовжує працювати, сплачувати податки та допомагати місцевим громадам. Загальний обсяг благодійної допомоги АМКР з початку війни перевищив 710 млн грн.

"Нашим головним завданням у 2024 році було працювати всупереч усім викликам, щоб мати можливість сплачувати податки і допомагати громадам. Ми змогли досягти цього, зокрема, завдяки підтримці материнської компанії. За останніх три роки група підтримала нас на суму понад $1 млрд, з яких капітальні інвестиції склали $0,3 млрд", – зазначив Лонгобардо.

Допомога громадам і постраждалим від війни

Протягом 2024 року підприємство спрямувало понад 60 млн грн на соціальні та благодійні ініціативи. Основними напрямками стали підтримка громад і допомога постраждалим від війни.

Серед ключових програм:

Допомога сім’ям загиблих працівників – 35,55 млн грн.

– 35,55 млн грн. Допомога співробітникам, чиє житло постраждало від обстрілів – 6,4 млн грн.

– 6,4 млн грн. Фінансування відновлення медичних закладів – 3,4 млн грн (ремонт неврологічного відділення Криворізької центральної районної лікарні).

– 3,4 млн грн (ремонт неврологічного відділення Криворізької центральної районної лікарні). Підтримка навчальних закладів – понад 1,8 млн грн.

Також компанія сприяла розвитку інфраструктури. Вона надала будівельні матеріали для ремонту доріг у Криворізькому районі, Херсонській області, а також відновлення дамби в селі Кам’янка та профінансувала ремонт водогону в селі Степове.

Реінтеграція ветеранів і соціальні ініціативи

ArcelorMittal Кривий Ріг запустив низку програм для реінтеграції військових, які повертаються до цивільного життя:

створення координаційного центру для ветеранів на базі підприємства;

розробка інклюзивних робочих місць із підтримкою для колишніх військових;

організація реабілітаційних програм на базі медичного центру підприємства;

надання пільгового харчування для ветеранів.

Крім того, компанія підтримувала міський ветеранський хаб, фінансувала благодійні заходи та організувала екскурсії для дітей з особливими потребами.

Лонгобардо додав що, компанія й надалі буде робити все можливе для підтримки України та її майбутньої відбудови.

Нагадаємо, що за виробничими результатами за 2024 рік підприємство не змогло досягти беззбитковості, незважаючи на зусилля з оптимізації роботи.