ArcelorMittal за 900 млн доларів побудує новий завод у США

Другий найбільший у світі виробник сталі ArcelorMittal побудує сучасний сталеливарний завод у Калверте, штат Алабама, щоб збільшити свої виробничі потужності для задоволення споживання з боку автомобільного сектора США.

Про це у четвер, 6 лютого, повідомила пресслужба ArcelorMittal.

У своїй заяві компанія зазначила, що завод зможе щорічно виробляти до 150 кілотонн високоякісної неструктурованої електротехнічної сталі (NOES), яка буде використовуватися в автомобільній промисловості, зокрема у виробництві великих транспортних засобів, повнорозмірних пікапів і позашляховиків.

За даними ArcelorMittal, вартість будівництва заводу оцінюється в 900 млн доларів США. Будівництво має розпочатися у другій половині 2025 року, а виробництво заплановано розпочати у 2027 році. Очікується, що проект створить до 1300 робочих місць на етапі будівництва та понад 200 постійних посад для підтримки поточної діяльності заводу.

"Ми усвідомлюємо важливість створення стійкого, стабільного внутрішнього ланцюжка поставок для цього критичного матеріалу", — сказав Джон Бретт, генеральний директор ArcelorMittal North America.

Металургійна компанія вважає, що попит на високоякісну сталь в США зростає, в той час як внутрішні поставки обмежені, зокрема і для виробництва автомобілів.

За даними ресурсу Wards Intelligence, продажі нових авто в США в 2024 році досягли п'ятирічного максимуму. Автовиробники очікують, що високі продажі збережуться і в 2025 році.

Нагадаємо, у січні найбільше гірничо-металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосило виробничі результати за 2024 рік. Незважаючи на зусилля з оптимізації роботи, підприємство не змогло досягти беззбитковості. У середині 2024 року металургійне виробництво працювало на 50% потужностей, а гірничий департамент – на 70–75% від довоєнного рівня.