ArcelorMittal за 900 млн долларов построит новый завод в США

Второй крупнейший в мире производитель стали ArcelorMittal построит современный сталелитейный завод в Калверте, штат Алабама, чтобы увеличить свои производственные мощности для удовлетворения спроса со стороны автомобильного сектора США.

Об этом в четверг, 6 февраля, сообщила пресс-служба ArcelorMittal.

В своем заявлении компания отметила, что завод сможет ежегодно производить до 150 килотонн высококачественной неструктурированной электротехнической стали ( NOES ), которая будет использоваться в автомобильной промышленности, в частности, в производстве крупных транспортных средств, полноразмерных пикапов и внедорожников.

По данным ArcelorMittal, стоимость строительства завода оценивается в 900 млн долларов США. Строительство должно начаться во второй половине 2025 года, а производство планируется начать в 2027 году. Ожидается, что проект создаст до 1300 рабочих мест на этапе строительства и более 200 мест для поддержки текущей деятельности завода.

"Мы осознаем важность создания устойчивой, стабильной внутренней цепочки поставок для этого критического материала", — сказал Джон Бретт, генеральный директор ArcelorMittal" North America.

Металлургическая компания считает, что спрос на высококачественную сталь в США растет, в то время как внутренние поставки ограничены, в том числе и для производства автомобилей.

По данным ресурса Wards Intelligence, продажи новых авто в США в 2024 году достигли пятилетнего максимума . Автопроизводители ожидают, что высокие продажи сохранятся и в 2025 году .

Напомним, в январе крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" объявило производственные результаты за 2024 год. Несмотря на усилия по оптимизации работы, предприятие не смогло добиться безубыточности. В середине 2024 года металлургическое производство работало на 50% мощностей, а горный департамент – на 70–75% от довоенного уровня.