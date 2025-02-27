ArcelorMittal инвестировал $1 млрд в поддержку предприятия в Кривом Роге

Корпорация ArcelorMittal за последние три года предоставила финансовую поддержку на сумму свыше $1 млрд своему украинскому предприятию – Криворожскому горно-металлургическому комбинату "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР).

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию и последствия войны, предприятие продолжает работать, платить налоги и помогать местным общинам. Общий объем благотворительной помощи АМКР с начала войны превысил 710 млн. грн.

"Нашей главной задачей в 2024 году было работать вопреки всем вызовам, чтобы иметь возможность платить налоги и помогать общинам. Мы смогли достичь этого, в частности, благодаря поддержке материнской компании. За последние три года группа поддержала нас на сумму свыше $1 млрд, из которых капитальные инвестиции составили $0,3 млрд", — отметил Лонгобардо.

Помощь общинам и пострадавшим от войны

В течение 2024 года предприятие направило более 60 млн. грн. на социальные и благотворительные инициативы. Основными направлениями стали поддержка общин и помощь пострадавшим от войны.

Среди ключевых программ:

Помощь семьям погибших работников – 35,55 млн грн.

– 35,55 млн грн. Помощь сотрудникам, чье жилье пострадало от обстрелов – 6,4 млн. грн.

– 6,4 млн. грн. Финансирование восстановления медицинских учреждений – 3,4 млн. грн. (ремонт неврологического отделения Криворожской центральной районной больницы).

– 3,4 млн. грн. (ремонт неврологического отделения Криворожской центральной районной больницы). Поддержка учебных заведений – более 1,8 млн. грн.

Также компания способствовала развитию инфраструктуры. Она предоставила строительные материалы для ремонта дорог в Криворожском районе, Херсонской области, а также восстановление дамбы в селе Каменка и профинансировала ремонт водопровода в селе Степное.

Реинтеграция ветеранов и социальные инициативы

ArcelorMittal Кривой Рог запустил ряд программ для реинтеграции военных, возвращающихся в гражданскую жизнь:

создание координационного центра для ветеранов на базе предприятия;

разработка инклюзивных рабочих мест с поддержкой для бывших военных;

организация реабилитационных программ на основе медицинского центра предприятия;

предоставление льготного питания для ветеранов.

Кроме того, компания поддерживала городской ветеранский хаб, финансировала благотворительные мероприятия и организовала экскурсии для детей с особыми потребностями.

Лонгобардо добавил, что компания и дальше будет делать все возможное для поддержки Украины и ее будущего восстановления.

Напомним, что по производственным результатам за 2024 год предприятие не смогло достичь безубыточности, несмотря на усилия по оптимизации работы.