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ArcelorMittal инвестировал $1 млрд в поддержку предприятия в Кривом Роге
Корпорация ArcelorMittal за последние три года предоставила финансовую поддержку на сумму свыше $1 млрд своему украинскому предприятию – Криворожскому горно-металлургическому комбинату "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР).
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию и последствия войны, предприятие продолжает работать, платить налоги и помогать местным общинам. Общий объем благотворительной помощи АМКР с начала войны превысил 710 млн. грн.
"Нашей главной задачей в 2024 году было работать вопреки всем вызовам, чтобы иметь возможность платить налоги и помогать общинам. Мы смогли достичь этого, в частности, благодаря поддержке материнской компании. За последние три года группа поддержала нас на сумму свыше $1 млрд, из которых капитальные инвестиции составили $0,3 млрд", — отметил Лонгобардо.
Помощь общинам и пострадавшим от войны
В течение 2024 года предприятие направило более 60 млн. грн. на социальные и благотворительные инициативы. Основными направлениями стали поддержка общин и помощь пострадавшим от войны.
Среди ключевых программ:
- Помощь семьям погибших работников – 35,55 млн грн.
- Помощь сотрудникам, чье жилье пострадало от обстрелов – 6,4 млн. грн.
- Финансирование восстановления медицинских учреждений – 3,4 млн. грн. (ремонт неврологического отделения Криворожской центральной районной больницы).
- Поддержка учебных заведений – более 1,8 млн. грн.
Также компания способствовала развитию инфраструктуры. Она предоставила строительные материалы для ремонта дорог в Криворожском районе, Херсонской области, а также восстановление дамбы в селе Каменка и профинансировала ремонт водопровода в селе Степное.
Реинтеграция ветеранов и социальные инициативы
ArcelorMittal Кривой Рог запустил ряд программ для реинтеграции военных, возвращающихся в гражданскую жизнь:
- создание координационного центра для ветеранов на базе предприятия;
- разработка инклюзивных рабочих мест с поддержкой для бывших военных;
- организация реабилитационных программ на основе медицинского центра предприятия;
- предоставление льготного питания для ветеранов.
Кроме того, компания поддерживала городской ветеранский хаб, финансировала благотворительные мероприятия и организовала экскурсии для детей с особыми потребностями.
Лонгобардо добавил, что компания и дальше будет делать все возможное для поддержки Украины и ее будущего восстановления.
Напомним, что по производственным результатам за 2024 год предприятие не смогло достичь безубыточности, несмотря на усилия по оптимизации работы.