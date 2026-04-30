ArcelorMittal виробив 13,3 млн т сталі у першому кварталі

Глобальна металургійна компанія ArcelorMittal за підсумками першого кварталу 2026 року збільшила виплавку сталі на 3,9% у порівнянні з попереднім кварталом. Показник досяг 13,3 млн т, хоча у річному вимірі спостерігається скорочення на 10,1%.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у звіті компанії.

Поставки металопродукції за звітний період склали 12,8 млн т, що на 1,5% менше порівняно з IV кварталом 2025 року. Водночас виробництво залізної руди продемонструвало річне зростання на 9,3%, досягнувши 12,9 млн т.

Регіональні показники та ринкові тенденції

Найбільш помітне зростання виробництва сталі відбулося у Північній Америці, де обсяги збільшилися на 18,3% порівняно з попереднім кварталом.

Ситуація на ключових ринках:

Північна Америка: виплавка зросла до 2,1 млн т (+18,3% кв./кв.).

Європа: виробництво збільшилося до 6,8 млн т (+6,8% кв./кв.).

Залізна руда: видобуток у сегменті AMMC і Ліберії становив 9,7 млн т.

Ефективність: прибутковість зафіксована на рівні $131/т EBITDA.

Генеральний директор компанії Адітья Міттал зазначив, що покращення ринкових умов у Європі вже позитивно впливає на виробничі перспективи. За його словами, впровадження механізму CBAM та нових тарифних квот має суттєво скоротити імпорт до Європи з 1 липня, що дозволить підвищити завантаження внутрішніх потужностей.

Очікування та стратегія

Компанія прогнозує, що структурні зміни в політичному середовищі Європи сприятимуть відновленню прибутковості до сталих рівнів. Попри нестабільність на Близькому Сході, ArcelorMittal продовжує реалізацію стратегії, спираючись на диверсифікований портфель активів.

Нагадаємо, АрселорМіттал Кривий Ріг заробив 30 млрд грн в Еміратах, але зі збитків так і не вийшов. У 2025 році експорт продукції українського підприємства перевищив 37 млрд грн, проте компанія четвертий рік поспіль зафіксувала збиток, який цього разу склав майже 9 млрд грн.