У Дніпропетровській області оновлюють ключові дороги для армії та евакуації

На Дніпропетровщині триває поточний ремонт семи автодоріг державного значення, які відіграють критичну роль у забезпеченні логістики гуманітарних, військових вантажів та евакуації цивільного населення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агенства відновлення.

Ремонт прифронтових доріг

На Дніпропетровщині триває поточний ремонт на семи автомобільних дорогах загального користування державного значення. Ці транспортні артерії є стратегічно важливими для перевезення гуманітарних і військових вантажів, а також для безпечної евакуації цивільного населення з прифронтових територій.

Загалом у межах ремонтної кампанії передбачено оновлення на 24 дорогах державного значення. Планується ліквідація вибоїн на загальній площі понад 471 тисяча м².

Ремонтні роботи виконуються з урахуванням сучасних технологічних стандартів, зокрема передбачають:

фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття;

влаштування основи з щебенево-піщаної суміші;

укладання нижнього та верхнього шарів асфальтобетону.

Наразі роботи тривають на окремих ділянках таких автошляхів:

М-18.

М-29.

Т-04-16.

Т-04-26 (ділянка /М-30/).

Т-04-45.

Т-04-32.

Т-04-19.

Поточне оновлення інфраструктури має на меті забезпечення надійної логістики та підвищення безпеки руху в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, нещодавно КП “Київавтошляхміст” оголосило тендер на проведення протиаварійних робіт з ремонту опор шляхопроводу на перетині вулиці Михайла Бойчука та залізничної станції “Київ-Деміївський”. Очікувана вартість закупівлі становить 76,01 млн грн.