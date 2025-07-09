В Днепропетровской области обновляют ключевые дороги для армии и эвакуации

В Днепропетровской области продолжается текущий ремонт семи автодорог государственного значения, которые играют критическую роль в обеспечении логистики гуманитарных, военных грузов и эвакуации гражданского населения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Ремонт прифронтовых дорог

В Днепропетровской области продолжается текущий ремонт на семи автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. Эти транспортные артерии стратегически важны для перевозки гуманитарных и военных грузов, а также для безопасной эвакуации гражданского населения с прифронтовых территорий.

В рамках ремонтной кампании предусмотрено обновление на 24 дорогах государственного значения. Планируется ликвидация выбоин на общей площади более 471 тыс. м².

Ремонтные работы выполняются с учетом современных технологических стандартов, включая:

фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия;

устройство основания из щебеночно-песчаной смеси;

укладка нижнего и верхнего слоев асфальтобетона.

В настоящее время работы продолжаются на отдельных участках таких автодорог:

М-18.

М-29.

Т-04-16.

Т-04-26 (участок /М-30/).

Т-04-45.

Т-04-32.

Т-04-19.

Текущее обновление инфраструктуры преследует цель обеспечения надежной логистики и повышения безопасности движения в условиях военного положения.

Напомним, недавно КП "Киевавтодормост" объявило тендер на проведение противоаварийных работ по ремонту опор путепровода на пересечении улицы Михаила Бойчука и железнодорожной станции "Киев-Демеевский". Ожидаемая стоимость закупки составляет 76,01 млн грн.