Возобновить снабжение водой и электричеством в Киеве обещают в течение нескольких часов

В Киеве было возобновлено питание электроэнергией на объекты водоснабжения Киевводоканала, обесточенные после массированного ракетного удара утром 2 января. Для стабилизации давления в сети требуется до часа. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Согласно сообщению "Киевводоканала", во всех районах столицы возобновлено питание объектов водоснабжения. Впрочем, в Святошинском и Подольском районах, на жилых массивах Виноградарь, Софиевская и Никольская Борщаговка наблюдается понижение давления водоснабжения.

"Для полного запуска агрегатов и стабилизации давления в сети специалистам "Киевводоканала" необходимо ориентировочно до одного часа", - говорится в сообщении.

Тем временем глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на Facebook написал, что ремонтные бригады "Укрэнерго" возобновили работу оборудования магистральных сетей в киевском энергоузле, которое было выключено в результате российской утренней атаки. Специалисты облэнерго постепенно питают абонентов в Киеве и области. Энергопитание будет восстановлено в течение нескольких часов.

Россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине 2 января

Утром 2 января российские военные совершили массированную ракетную атаку на украинские города. По предварительным данным в Киеве в результате атаки повреждения жилых домов и коммуникаций в 9 районах. В некоторых районах столицы отсутствует свет и вода. В результате атаки пострадало более 30 человек.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе один человек погиб.

Кроме того, по данным Харьковской ОВА, артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары российские войска нанесли в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе. Также 2 января ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.

По данным "Укрэнерго", в результате атаки было обесточено более 250 тысяч потребителей и повреждены электросети в Киеве и области. Однако графики отключения электроэнергии не применялись.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под утром 2 января российские военные выпустили по Украине 99 ракет и дронов. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 72 воздушных целей, в том числе ракеты "Калибр" и "Кинжал".