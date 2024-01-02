Энергетики вернули свет 250 тысячам киевлян

Ремонтные бригады ДТЭК вернули свет в дома 250 тысяч потребителей в Киеве, которые были обесточены в результате ракетного удара 2 января. Об этом сообщает ДТЭК.

"Энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 250 тысячам киевлян, оставшихся без света из-за утренних обстрелов. Без питания остается часть жителей Куреневки. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть свет как можно быстрее. Ориентировочный срок восстановления: 17.00", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что ремонтные бригады ДТЭК в Киевской области возобновили поставки электроэнергии 128 тысяч семей Киевщины. Однако из-за масштабов повреждений, нанесенных российскими оккупантами, остаются без света 56 тыс. семей в Вышгородском и Бучанском районах.

Массированная ракетная атака 2 января. Что известно

Утром 2 января российские военные совершили массированную ракетную атаку на украинские города. По предварительным данным в Киеве в результате атаки повреждения жилых домов и коммуникаций в 9 районах. В некоторых районах столицы отсутствует свет и вода.

По состоянию на 12:00 энергетикам удалось заживить объекты "Киевводоканала" и восстановить Киевский энергоузел. Возобновить поставки света и воды обещают в течение нескольких часов .

По предварительным данным по состоянию на 12:00 в результате российской атаки в Киеве погибли 2 человека, еще два человека погибли в Киевской области.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе один человек погиб.

Кроме того, по данным Харьковской ОВА, артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары российские войска нанесли в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе. Также 2 января ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.

По данным "Укрэнерго" в результате атаки было обесточено более 250 тысяч потребителей и поврежденные электросети в Киеве и области. Однако графики отключения электроэнергии не применялись.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под утром 2 января российские военные выпустили по Украине 99 ракет и дронов. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 72 воздушных целей, в том числе ракеты "Калибр" и "Кинжал".