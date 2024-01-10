В Еврокомиссии предложили создать оборонный фонд ЕС в размере €100 млрд.

Еврокомиссар по внутренней торговле Тьерри Бретон призвал создать оборонный фонд ЕС в размере €100 млрд.

Об этом сообщает издание Politico.

В сообщении говорится, что 27 февраля чиновник готовится представить Европейскую программу оборонных инвестиций (EDIP), которая будет направлена на стимулирование совместных закупок оружия и перевод ЕС на более военную позицию за счет наращивания внутреннего производства оружия и боеприпасов.

"Я считаю, что нам нужен огромный оборонный фонд, чтобы помочь ускорить процесс, возможно даже в размере €100 млрд", - заявил Бретон, также отвечающий за оборону.

Он добавил, что лидеры ЕС обсудят проблемы обороны на саммите, который состоится в начале февраля.

По словам Бретона, блок все еще может добиться своей цели по производству 1 миллиона артиллерийских снарядов к весне 2024 года, которые потом можно будет отправить в Украину.

Он отметил, что достижение этой цели потребует сокращения экспорта в страны, не входящие в состав ЕС, и обеспечение того, чтобы правительства стран-членов оказывали давление на свою оборонную промышленность для наращивания производства оружия.

Также Бретон заявил, что Евросоюз может сравниться с Россией по вопросу производства оружия в течение периода от 1,5 до 2 лет, подчеркнув, что для блока чрезвычайно важно иметь такой же потенциал.

Выражая обеспокоенность достоверностью обещаний, предоставленных союзниками Украины, Бретон раскритиковал чиновников.

"Я расстроен, когда вижу, что некоторые министры обороны говорят, что мы не сможем выполнить поставленные задачи. Это не та информация, которую вы должны давать, когда на вашем континенте идет война", - сказал он.

Доступ к боеприпасам жизненно важен для Украины во время войны, и есть опасения, что украинцы не смогут удержать оборону, если не получат большей поддержки со стороны Запада.

Миллион боеприпасов: помощь от ЕС

Евросоюз согласовал предоставление Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев весной 2023 года.

Однако после достижения консенсуса возник спор по поводу того, откуда эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать вне блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

В ЕС надеялись, что их общая поддержка по объему сравнится с Россией, и что Украина будет иметь преимущество благодаря лучшим стандартам западных снарядов и оружия. Но сейчас инициатива блока по 1 млн снарядов достигла всего около 30% от цели.

Напомним, Россия резко увеличила производство боеприпасов и получила более 1 миллиона снарядов от своего союзника Северной Кореи. Как сообщал Bloomberg, КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов, которых хватит на несколько месяцев активного ведения огня, и которые страна-агрессор использует во время бомбардировки Украины.

Кроме того, сообщалось, что Россия планирует приобрести баллистические ракеты малой дальности у Ирана, причем поставки могут состояться уже весной 2024 года.

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