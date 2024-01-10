У Єврокомісії запропонували створити оборонний фонд ЄС у розмірі €100 млрд

Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон закликав створити оборонний фонд ЄС у розмірі €100 млрд.

Про це повідомляє видання Politico.

У повідомленні йдеться, що 27 лютого посадовець готується представити Європейську програму оборонних інвестицій (EDIP), яка буде спрямована на стимулювання спільних закупівель зброї та переведення ЄС на більш військову позицію за рахунок нарощування внутрішнього виробництва зброї та боєприпасів.

"Я вважаю, що нам потрібен величезний оборонний фонд, щоб допомогти прискорити процес, можливо навіть у розмірі €100 млрд", — заявив Бретон, який також відповідає за оборону.

Він додав, що лідери ЄС обговорять проблеми оборони на саміті, який відбудеться на початку лютого.

За словами Бретона, блок все ще може досягти своєї мети щодо виробництва 1 мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року, які потім можна буде відправити в Україну.

Він зазначив, що досягнення цієї мети вимагатиме скорочення експорту до країн, що не входять до складу ЄС, і забезпечення того, щоб уряди країн-членів чинили тиск на свою оборонну промисловість для нарощування виробництва зброї.

Також Бретон заявив, що Євросоюз може зрівнятися з Росією в питанні виробництва зброї протягом періоду від 1,5 до 2 років, підкресливши, що для блоку надзвичайно важливо мати такий самий потенціал.

Висловлюючи занепокоєння щодо достовірності обіцянок, наданих союзниками України, Бретон розкритикував чиновників.

"Я засмучений, коли бачу, що деякі міністри оборони кажуть, що ми не зможемо виконати поставлені завдання. Це не та інформація, яку ви повинні давати, коли на вашому континенті йде війна", - сказав він.

Доступ до боєприпасів є життєво важливим для України під час війни, і є побоювання, що українці не зможуть утримати оборону, якщо не отримають більшої підтримки з боку Заходу.

Мільйон боєприпасів: допомога від ЄС

Євросоюз погодив надання Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців навесні 2023 року.

Однак після досягнення консенсусу виникла суперечка щодо того, звідки ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

У ЄС сподівалися, що їхня спільна підтримка за обсягом зрівняється з Росією, і що Україна матиме перевагу завдяки кращим завдяки кращим стандартам західних снарядів і зброї. Але наразі ініціатива блоку щодо 1 млн снарядів досягла лише близько 30% від мети.

Нагадаємо, Росія різко збільшила виробництво боєприпасів, а також отримала більше 1 мільйона снарядів від свого союзника Північної Кореї. Як повідомляв Bloomberg, КНДР відправила в Росію понад 1 мільйон артилерійських снарядів, яких вистачить на кілька місяців активного ведення вогню, і які країна-агресор використовує під час бомбардування України.

Крім того, повідомлялося, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану, причому поставки можуть відбутись вже навесні 2024 року.

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