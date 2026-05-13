Україна та США планують підписати угоду про експорт українських дронів

Київ і Вашингтон готуються підписати першу у своєму роді угоду, яка дозволить експорт українських безпілотників для військових випробувань у США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times з посиланням на проєкт документа та посадовців, які беруть участь у переговорах.

Зазначається, що в проєкті документа викладені плани щодо тимчасового експорту українських дронів для проведення операцій на суші, на морі та в повітрі. Документ уже узгоджено між міністрами оборони США та України Пітом Хегсетом і Михайлом Федоровим, а також послом України в США Ольгою Стефанишиною.

У документі визнається "спільний інтерес до майбутнього спільного виробництва, розробки або закупівлі українських технологій, які принесуть користь американським військовим і водночас розширять масштаби оборонних інновацій України".

Згідно з проєктом, Пентагон запросить конкретні платформи дронів та їхню кількість виключно для тестування й оцінки з метою "визначення потреб армії США у потенційних майбутніх закупівлях.

У виданні нагадали, що у 2025 році Хегсет запустив програму "Drone Dominance". Це поетапний план вартістю 1 млрд доларів щодо закупівлі невеликих бойових дронів протягом наступних двох років з метою прискорення зростання промислової бази США.

Financial Times пише, що імпортовані українські дрони визначатимуться саме в рамках цієї програми.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на рівні державних інституцій уже погодила всі деталі щодо експорту озброєння.