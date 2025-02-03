Підприємці можуть відкрити рахунки онлайн за пільговими тарифами у ПриватБанку: деталі

Українські підприємці можуть відкрити банківський рахунок в ПриватБанку онлайн та користуватися послугами банку на спеціальних умовах пакету послуг “Бізнес старт”.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що відкрити новий рахунок ФОП в ПриватБанку можна на сайті банку, через Приват24 або сервіс є-Підприємець в "Дії" - для цього треба пройти 4 простих кроки, що займатиме не більше 5 хвилин.

Які умови

Як повідомляють в ПриватБанку, для всіх нових клієнтів фінустанови, що відкриють рахунок ФОП через сервіс е-Підприємець на порталі "Дія" та оформлять для розрахунків картку Mastercard, до кінця лютого 2025 року діє акція ПриватБанку та Mastercard, головним призом якої стане сертифікат на 100 000 грн для оновлення парку оргтехніки в офісі.

Крім того, кожного місяця перші 300 клієнтів, які відкрили рахунок у ПриватБанку, отримають поповнення мобільного на 500 грн.

У фінустанові зауважують, що обслуговування ФОП в ПриватБанку окрім швидкого безкоштовного відкриття рахунку, включає спеціальний тариф “Бізнес старт”, за яким перші три місяці плата за розрахунково касове обслуговування в банку не тарифікуються.

Також для клієнтів ПриватБанку діє подовжена валютна торговельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії.

Наголошується, що щомісяця нові рахунки в ПриватБанку відкривають понад 12 тисяч ФОПів, при цьому кожний третій новий рахунок підприємця відкривається виключно онлайн через сайт банк.

За дослідженнями компанії CBR, 45% юридичних осіб та 61% підприємців називають ПриватБанк основним банком для свого бізнесу.

Також ПриватБанк скасував ключові тарифи за банківське обслуговування ІТ-ФОП, крім безкоштовного відкриття та обслуговування рахунку. Віднині для ІТ-фахівців діє нульовий тариф на основні послуги по обслуговування бізнес-рахунку та карток.

Нещодавно ПриватБанк додав функціонал еквайрингу в мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу". Тепер бізнес-клієнти фінустанови зможуть за допомогою смартфона створювати нові точки продажу, замовляти POS-термінали та управляти процесом підключення нових торгових точок і послуг.