ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ-підприємців

ПриватБанк скасував ключові тарифи за банківське обслуговування ІТ-ФОП, крім безкоштовного відкриття та обслуговування рахунку. Віднині для ІТ-фахівців діє нульовий тариф на основні послуги по обслуговування бізнес-рахунку та карток.

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Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що для клієнтів програми обслуговування ІТ-підприємців в ПриватБанку також відкриті безкоштовний валютообмін і майже цілодобовий продаж валюти, безкоштовні преміальні картки, просте керування фінансами через мобільний додаток та весь необхідний в роботі ІТ-фахівців функціонал.

Також для клієнтів ПриватБанку - підприємців ІТ-галузі діє подовжена валютна торговельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії та спрощений валютний контроль: платежі до 400 000 грн (в екв.) зараховуються автоматично.

Крім того, фрілансери, що працюють на підставі оферти з Upwork, Google, Payoneer та іншими платформами, можуть користуватися автоматизованою платформою передачі в банк документації ЗЕД.

Як повідомили в Приватбанку, керувати фінансами ІТ-підприємці можуть як через сайт і додаток “Приват24 для бізнесу”, так і через меню “Бізнес” звичайного Приват24. Наголошується, що інтеграція Приват24 із сервісом Payoneer надає можливість швидкого створення акаунту та зарахування коштів на рахунок ФОП.

“Нашими рахунками активно користуються переважна більшість українських ІТ-фахівців, тому ми добре розуміємо особливості ІТ-ФОП та сьогодні крім якісного обслуговування бізнес-рахунку, передових цифрових сервісів, пропонуємо ІТшникам і справжнє "преміум" обслуговування особистого рахунку - відсутність комісій за обслуговування, зняття коштів та P2P, багато спеціальних бенефітів саме для ІТ-галузі з окремою лінію підтримки, консьерж-сервісом та персональними банкірами, які зекономлять час клієнтам на вирішення питань”, - підкреслює член правління ПриватБанку Євген Заіграєв.

Раніше ПриватБанк запустив миттєве відкриття банківського рахунку для українських підприємців, які працюють та надають послуги в сфері ІТ. Для відкриття рахунку ІТ-підприємцям на сайті банку або через мобльний застосунок Приват24 чи сервіс е-Підприємець в "Дії" треба пройти 4 простих кроки, що займатиме не більше 5 хвилин.