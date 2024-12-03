ПриватБанк отменил тарифы за банковское обслуживание IТ-предпринимателей

ПриватБанк отменил ключевые тарифы за банковское обслуживание IТ-ФЛП, кроме бесплатного открытия и обслуживания счета. Отныне для IТ-специалистов действует нулевой тариф на основные услуги по обслуживанию бизнес счетов и карт.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что для клиентов программы обслуживания IТ-предпринимателей в ПриватБанке открыты бесплатный валютообмен и почти круглосуточная продажа валюты, бесплатные премиальные карты, простое управление финансами через мобильное приложение и весь необходимый в работе IТ специалистов функционал.

Также для клиентов ПриватБанка – предпринимателей IТ-отрасли действует удлиненная валютная торговая сессия с зачислением иностранной валюты изо дня в день без комиссии и упрощенный валютный контроль: платежи до 400 000 грн (в экв.) засчитываются автоматически.

Кроме того, фрилансеры, работающие на основании оферты из Upwork, Google, Payoneer и других платформ, могут пользоваться автоматизированной платформой передачи в банк документации ВЭД.

Как сообщили в Приватбанке, управлять финансами IТ-предприниматели могут как через сайт и приложение "Приват24 для бизнеса", так и через меню "Бизнес" обычного Приват24. Отмечается, что интеграция Приват24 с сервисом Payoneer дает возможность быстрого создания аккаунта и зачисления средств на счет ФЛП.

“Нашими счетами активно пользуются подавляющее большинство украинских IТ-специалистов, поэтому мы хорошо понимаем особенности IТ-ФЛП и сегодня кроме качественного обслуживания бизнес счета, передовых цифровых сервисов, предлагаем IТшникам и настоящее "премиум" обслуживания личного счета — отсутствие комиссий за обслуживание, снятие средств и P2P, много специальных бенефитов именно для IТ отрасли с отдельной линию поддержки, консьерж-сервисом и персональными банкирами, которые сэкономят время клиентам на решение вопросов”, — подчеркивает член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.

Ранее ПриватБанк запустил мгновенное открытие банковского счета для украинских предпринимателей, работающих и оказывающих услуги в сфере ИТ. Для открытия счета IТ-предпринимателям на сайте банка или через мобильное приложение Приват24 или сервис "е-Підприємець" в "Дії" нужно пройти 4 простых шага, что будет занимать не более 5 минут.