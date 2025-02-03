Предприниматели могут открыть счета онлайн по льготным тарифам в ПриватБанке: детали

Украинские предприниматели могут открыть банковский счет в ПриватБанке онлайн и пользоваться услугами банка на специальных условиях пакета услуг Бизнес старт.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что открыть новый счет ФЛП в ПриватБанке можно на сайте банка, через Приват24 или сервис є-Підприємець в "Дії" — для этого нужно пройти 4 простых шага, что будет занимать не более 5 минут.

Какие условия

Как сообщают в ПриватБанке, для всех новых клиентов финучреждения, которые откроют счет ФЛП через сервис є-Підприємець в "Дії" и оформят для расчетов карту Mastercard, до конца февраля 2025 года действует акция ПриватБанка и Mastercard, главным призом которой станет сертификат на 100 000 грн для обновления парка оргтехники в офисе.

Кроме того, каждый месяц первые 300 клиентов, открывших счет в ПриватБанке, получат пополнение мобильного на 500 грн.

В финучреждении отмечают, что обслуживание ФЛП в ПриватБанке кроме быстрого бесплатного открытия счета включает специальный тариф "Бизнес старт", по которому первые три месяца плата за расчетно кассовое обслуживание в банке не тарифицируются.

Также для клиентов ПриватБанка действует удлиненная торговая сессия с зачислением иностранной валюты изо дня в день без комиссии.

Отмечается, что каждый месяц новые счета в ПриватБанке открывают более 12 тысяч ФЛП, при этом каждый третий новый счет предпринимателя открывается исключительно онлайн через сайт банк.

Согласно исследованиям компании CBR, 45% юридических лиц и 61% предпринимателей называют ПриватБанк основным банком для своего бизнеса.

Также ПриватБанк отменил ключевые тарифы за банковское обслуживание ІТ-ФЛП кроме бесплатного открытия и обслуживания счета. Отныне для ІТ-специалистов действует нулевой тариф на основные услуги по обслуживанию бизнес-счета и карт.

Недавно ПриватБанк добавил функционал эквайринга в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса ". Теперь бизнес-клиенты финучреждения смогут с помощью смартфона создавать новые точки продаж, заказывать POS-терминалы и управлять процессом подключения новых торговых точек и услуг.