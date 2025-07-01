НБУ ухвалив Білу книгу щодо екологічних, соціальних і управлінських ризиків

Правління Національного банку України затвердило Білу книгу з управління екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) ризиками у фінансовому секторі. Документ розроблено для гармонізації українського фінрегулювання з європейськими стандартами у межах Європейського зеленого курсу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

НБУ зробив крок до Європейського зеленого курсу

Схвалення Білої книги з управління ESG-ризиками є черговим кроком до гармонізації фінансового регулювання України з нормами ЄС у межах Європейського зеленого курсу. Документ спрямований на адаптацію правил збору, аналізу, розкриття та управління екологічними, соціальними й управлінськими ризиками у фінансовому секторі.

Біла книга, яка розроблена відповідно до оновленої Політики з розвитку сталого фінансування, формує бачення майбутньої моделі управління ESG-ризиками в Україні. Вона визначає:

поточний стан і передумови для впровадження ESG-регулювання, зокрема рівень ризиків, наявну нормативну базу та мандат НБУ;

напрямки розвитку регуляторної політики — включно з вимогами до фінансових продуктів, корпоративного управління, управління ризиками та розкриття інформації;

практичні кроки з інтеграції ESG-ризиків у внутрішні процеси фінансових установ, включно з оцінкою ризиків, обробкою клієнтських даних і побудовою системи внутрішнього контролю.

Система управління ESG-ризиками впроваджуватиметься поетапно. На першому етапі — у 2025–2026 роках — нові вимоги стосуватимуться банків. Другий етап, запланований на 2026–2030 роки, охопить інші системно важливі фінансові установи, які мають значний вплив на сталий розвиток і вищу чутливість до ESG-ризиків.

Проєкт Білої книги був оприлюднений у квітні для публічного обговорення. Національний банк отримав коментарі та пропозиції від представників фінансового сектору, галузевих асоціацій, міжнародних партнерів і державних органів. Більшість із них були враховані в остаточній редакції документа, зокрема щодо корпоративного управління та взаємодії з контрагентами.

Учасники ринку також надали запитання щодо майбутніх регуляторних вимог, які наразі перебувають у процесі розробки.

Схвалена Біла книга стане основою для формування подальших регуляторних документів НБУ, спрямованих на зміцнення фінансової стійкості, зниження ESG-ризиків і підтримку сталого розвитку в Україні.

Нагадаємо, НБУ оновив систему контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Змінами уточнено порядок планових і позапланових перевірок, посилено вимоги до організації касової роботи, інкасації коштів, захисту приміщень, а також розширено повноваження НБУ щодо адміністративного впливу на банки у разі виявлення порушень.