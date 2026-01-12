Банки не смогут учитывать убытки прошлых лет в 2026 году: что известно

С 1 января 2026 г. для банков Украины введены новые налоговые условия. Базовая ставка налога на прибыль установлена на уровне 50%, и эта же ставка применяется при налогообложении дивидендов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессцентр Государственной налоговой службы.

По итогам налоговых периодов 2026 года банки не смогут учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения.

В то же время такие суммы, включая отрицательное значение, сформированное в 2026 году, не теряются и смогут уменьшать финансовый результат до налогообложения, начиная с 1 января 2027 года.

Закон о налоге 50% для банков

Необходимость введения повышенной ставки налога для банков авторы закона обосновывали тем, что в условиях военного состояния обеспечение своевременного и достаточного бюджетного финансирования потребностей сектора безопасности и обороны приобретает критическое значение.

В течение 2023 и 2024 годов одним из дополнительных источников для обеспечения финансирования растущих военных расходов было введение дополнительного налогообложения банков. Эта исключительная мера не применялась в течение 2025 года, и по результатам года банки уплатят налог на прибыль предприятий по базовой ставке 25%.

По расчетам авторов закона, реализация положений документа не требует дополнительных финансовых расходов из государственного и местных бюджетов Украины и не приведет к сокращению бюджетных поступлений. В то же время, реализация предложенных инициатив приведет к увеличению поступлений от налога на прибыль предприятий по общему фонду Государственного бюджета Украины на 2026 год ориентировочно на 30 млрд грн.

Почему НБУ против повышенного налога для банков

В НБУ считали, что из-за введения ставки налога на прибыль банков на уровне 50% у отдельных государственных банков может возникнуть потребность в докапитализации, сообщала "Экономическая правда".

Там напоминали, что повышенный налог банки платили уже дважды: в 2023 году (77 млрд грн) и 2024 (96 млрд грн), обеспечив треть налоговых поступлений государства.

Кроме этого регулятор обращал внимание на то, что повторное применение повышенной ставки налога на прибыль может дестимулировать банки работать прозрачно и будет побуждать их к "налоговому арбитражу".