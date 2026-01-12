Банки не зможуть враховувати збитки минулих років у 2026 році: що відомо

З 1 січня 2026 року для банків України запроваджено нові податкові умови. Базова ставка податку на прибуток встановлена на рівні 50%, і ця ж ставка застосовується при оподаткуванні дивідендів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

За підсумками податкових періодів 2026 року банки не матимуть права враховувати збитки минулих років при визначенні об’єкта оподаткування.

Водночас такі суми, включно з від’ємним значенням, сформованим у 2026 році, не втрачаються і зможуть зменшувати фінансовий результат до оподаткування, починаючи з 1 січня 2027 року.

Про закон про податок 50% для банків

Необхідність запровадження підвищеної ставки податку для банків автори закону обгрунтовували тим, що в умовах воєнного стану забезпечення своєчасного та достатнього бюджетного фінансування потреб сектору безпеки і оборони набуває критичного значення.

Протягом 2023 та 2024 років одним із додаткових джерел для забезпечення фінансування зростаючих військових витрат було запровадження додаткового оподаткування банків. Цей винятковий захід не застосовувався протягом 2025 року, і за результатами року банки сплатять податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%.

За розрахунками авторів закону, реалізація положень документу не потребує додаткових фінансових витрат із державного та місцевих бюджетів України та не призведе до скорочення бюджетних надходжень. Водночас, реалізація запропонованих ініціатив матиме наслідком збільшення надходжень від податку на прибуток підприємств за загальним фондом Державного бюджету України на 2026 рік орієнтовно на 30 млрд грн.

Чому НБУ проти підвищеного податку для банків

У НБУ вважали, що через запровадження ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у окремих державних банків може виникнути потреба в докапіталізації, повідомляла "Економічна правда".

Там нагадували, що підвищений податок банки сплачували вже двічі: у 2023 році (77 млрд грн) та 2024 році (96 млрд грн), забезпечивши третину податкових надходжень держави.

Крім цього, регулятор звертав увагу на те, що повторне застосування підвищеної ставки податку на прибуток може дестимулювати банки працювати прозоро та спонукатиме їх до "податкового арбітражу".