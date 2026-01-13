Нацбанк підтвердив стійкість українських банків: капітал фінустанов перевищив 290 млрд грн

Українські банки станом мають достатній запас капіталу та виконують встановлені нормативи його достатності. За останній рік капітал банківської системи зріс на 22 млрд грн (або на 8%) і на початок 2026 року становить 290,8 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це той самий "запасний фонд", який гарантує, що банк зможе виплатити кошти вкладникам навіть у разі непередбачуваних труднощів.

Нормативи капіталу

За даними Нацбанку, хоча банки почали видавати значно більше кредитів, що дещо знизило формальні показники достатності капіталу, вони все одно залишаються набагато вищими за мінімально допустимі рівні:

15,83% — норматив достатності регулятивного капіталу (при нормі не менше 10%);



15,54% — норматив достатності основного капіталу (при нормі не менше 5,625%).

5,54% — норматив достатності капіталу 1 рівня (при нормі не менше 7,5%);

Іспит на міцність складено

У 2025 році банки вперше з початку повномасштабного вторгнення пройшли оцінку стійкості за стандартною, довоєнною процедурою. Результати підтвердили: у системи достатньо ресурсу, щоб покривати ризики та продовжувати кредитувати бізнес і населення навіть за найгірших сценаріїв.

"Лише окремі установи, для яких встановлено підвищені необхідні рівні достатності капіталу, виконують узгоджені з НБУ програми реструктуризації", — зазначили в НБУ.

Виклики 2026 року

Проте 2026 рік приніс нові виклики. Зокрема, підвищення податку на прибуток банків до 50% дещо обмежить їхні можливості швидко нарощувати операції. Але стратегічна ціль залишається незмінною — впровадження вимог Європейського Союзу.

Вже з початку 2027 року на систему чекають зміни:

впровадження спеціальних "буферів капіталу" для додаткового захисту;

підвищені індивідуальні вимоги до капіталу (Pillar II);

повна відповідність переговорним позиціям щодо вступу в ЄС.

Національний банк наголошує, що впровадження цих жорстких правил відбуватиметься поступово.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року для банків України запроваджено нові податкові умови. Базова ставка податку на прибуток встановлена на рівні 50%, і ця ж ставка застосовується при оподаткуванні дивідендів.