Політичні заяви проти правил ЄС: чи справді Орбан та Фіцо можуть зупинити постачання електроенергії Україні

Припинення постачання електроенергії Словаччиною та Угорщиною суперечитиме правилам Європейської мережі операторів системи передачі (ENTSO-E) і може стати причиною санкцій щодо цих країн. Про це в коментарях розповіли експерти, яких опитало Delo.ua.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вказує на те, що оператор системи передачі Словаччини, а також енергетичний ринок не підконтрольні уряду цієї країни, тож словацький прем’єр-міністр Фіцо та його угорський колега Віктор Орбан не можуть змусити енергокомпанії обмежити постачання електроенергії до України.

"Є правила безпеки постачання електричної енергії — такі самі, як і правила безпеки постачання газу. Вони були розроблені так, щоб жоден національний уряд не зміг втрутитися в діяльність цих мереж. Інакше це загрожувало б безпеці всіх, кого об’єднують ці мережі. Усі виставляли б свої умови, і жодної синхронізації в межах Європи не могло б бути. Для всіх операторів ENTSO-E існує єдиний ринок електроенергії та єдині правила торгівлі", — каже Рябцев.

З ним погоджується директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, який зазначає, що уряди європейських країн не мають політичного впливу на оператора системи передачі, який підпорядковується регламентам ENTSO-E. Україна має угоду про асоціацію з ЄС, а компанія "Укренерг" також є членом ENTSO-E.

"Це міжнародна європейська мережа системних операторів, вони не підконтрольні політичним рішенням. Якби таке рішення було ухвалено, це стало б порушенням правил Європейського Союзу та спричинило б санкції ЄС проти цієї країни", — зауважує Омельченко.

Обидва експерти переконані, що погрози Орбана та Фіцо припинити постачання електроенергії до України наразі є лише політичними заявами та шантажем, який буде досить складно реалізувати на практиці.

Словаччина погрожує припинити експорт електроенергії до України, якщо не відновиться транзит нафтопроводом "Дружба"

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо, заявив, що Словаччина може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання російської нафти до його країни нафтопроводом "Дружба".

Він підкреслив, що Словаччина з початку війни активно підтримує Україну: на її території перебуває близько 180 тисяч українців, надається гуманітарна допомога та проводяться спільні урядові зустрічі.

Однак, за його словами, український президент зупинив поставки газу, завдавши збитків €500 млн на рік, а тепер припинив постачання нафти, створивши додаткові фінансові та логістичні труднощі.

У разі невідновлення постачання нафти прем’єр пообіцяв доручити державній компанії SEPS припинити екстрене постачання електроенергії Україні, яке використовується для стабілізації української енергомережі. У січні 2026 року потреба у таких постачаннях була вдвічі більшою, ніж за весь 2025 рік.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Проблеми Угорщини і Словаччини

27 січня постачання нафти до Словаччини і Угорщини трубопроводом "Дружба" через територію України було припинено. Причиною зупинки стали масштабні пошкодження української енергетичної інфраструктури, що унеможливило подальше транспортування сировини цим маршрутом.

16 лютого Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід, адже країни шукають заміну нафтопроводу "Дружба".

Однак 17 лютого стало відомо, що у Хорватії не погодилися на прохання Угорщини й Словаччини транспортувати російську нафту через трубопровід Adria, доки маршрут нафтопроводом "Дружба", який проходить територією України, заблокований.

Зауважимо, що 18 лютого Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновить його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба".