Ринок напівпричепів у жовтні: імпорт зростає, внутрішні перепродажі просідають, українські бренди зміцнюють позиції

У жовтні українські перевізники придбали 1330 нових та вживаних напівпричепів. Це на 4,7% більше, ніж у вересні, але на 18,8% менше торішнього показника.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

У жовтні 2025 року більшість придбаних напівпричепів припала на внутрішні перепродажі – вони склали майже 60% ринку, або 795 одиниць. Імпорт вживаних напівпричепів зайняв близько третини ринку, тобто 412 одиниць. Нові імпортовані напівпричепи становили лише 7,7% продажів (103 одиниці), а продукція, виготовлена в Україні, зайняла найменшу частку – 1,5%, або 20 одиниць.

Щодо динаміки продажів, внутрішні перепродажі трохи знизилися порівняно з вереснем – на 5,1%, а в річному вимірі просіли на 16%. Імпорт вживаних напівпричепів навпаки показав зростання на 16,1% за місяць, хоча порівняно з жовтнем 2024 року він скоротився на 26,6%.

Продаж нових імпортованих напівпричепів виріс найбільше – на 60,9% у порівнянні з попереднім місяцем, проте порівняно з минулим роком спостерігається невелике зниження на 3,7%. Українське виробництво також показало серйозне зростання місяць до місяця – на 53,8%, хоча в річному вимірі обсяг продажів зменшився на 16,7%.

Внутрішній ринок: домінує “німецька трійка”

Найпопулярнішими стали самоскиди, за ними – тентовані напівпричепи та цистерни.

У сегменті внутрішніх перепродажів традиційно лідирує Schmitz Cargobull, який упевнено випереджає конкурентів. На друге місце борються Krone та Kögel, різниця між ними мінімальна.

За межами топ-3 зміцнюють позиції польські Wielton і Bodex. Також у десятці – український ВАРЗ та турецький Oztreyler, що свідчить про зміщення ринку в бік більш доступних і практичних рішень.

Вживаний імпорт: попит на “спецтехніку” росте

Серед щойно імпортованих напівпричепів лідирують тентовані, далі – рефрижератори та самоскиди.

І тут абсолютний фаворит – Schmitz Cargobull. Krone і Kögel відіграють роль "бюджетної альтернативи". У топі також з’являються Lohr (зростання ринку автовозів), Magyar, Benalu, Stas та Carnehl – виробники цистерн і самоскидів, які затребувані аграріями та паливними перевізниками.

Нові напівпричепи: патріотичні настрої та посилення українських брендів

У сегменті нових найбільшим попитом користуються самоскиди, далі – фургони-рефрижератори та тентовані моделі.

Першість зберігає Schmitz Cargobull, однак другу позицію розділили Van Hool та український виробник Everlast, що підтверджує конкурентоздатність українських цистерн та спецтехніки.

Також у топі – український TAD, відомий своїми тралами, а також Wielton, Bodex, Mega, Krone і Kögel, що формують збалансований мікс європейських та локальних рішень.

"Жовтень приніс ринку напівпричепів дуже цікаву динаміку. (…) Перевізники почали активно інвестувати в оновлення парків, завозячи свіжі напівпричепи з Європи або купуючи абсолютно нові. Окремо тішить сплеск у сегменті "Made in Ukraine" (+53,8% за місяць). Це означає, що наші виробники (як-от Everlast, ВАРЗ, TAD) виграють конкуренцію не лише ціною, а й швидкістю виконання замовлень та сервісом, що для бізнесу зараз вкрай важливо", – коментує ситуацію експерт авторинку Станіслав Бучацький.

Додамо, у жовтні 2025 року українські перевізники придбали 1491 новий і вживаний сідловий тягач. Попри те, що це на 8,9% менше, ніж у жовтні торік, ринок показав відчутне пожвавлення порівняно з вереснем – плюс 13,2%.