Рынок полуприцепов в октябре: импорт растет, внутренние перепродажи проседают, украинские бренды укрепляют позиции

В октябре украинские перевозчики приобрели 1330 новых и подержанных полуприцепов. Это на 4,7% больше, чем в сентябре, но на 18,8% меньше прошлогоднего показателя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

В октябре 2025 года большинство приобретенных полуприцепов пришлось на внутренние перепродажи – они составили почти 60% рынка, или 795 единиц. Импорт б/у полуприцепов занял около трети рынка, то есть 412 единиц. Новые импортированные полуприцепы составили лишь 7,7% продаж (103 единицы), а продукция, произведенная в Украине, заняла наименьшую долю – 1,5% или 20 единиц.

Что касается динамики продаж, то внутренние перепродажи несколько снизились по сравнению с сентябрем – на 5,1%, а в годовом измерении просели на 16%. Импорт б/у полуприцепов наоборот показал рост на 16,1% за месяц, хотя по сравнению с октябрем 2024 года он сократился на 26,6%.

Продажи новых импортированных полуприцепов выросли больше всего – на 60,9% по сравнению с предыдущим месяцем, однако по сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое снижение на 3,7%. Украинское производство также показало серьезный рост месяц к месяцу – на 53,8%, хотя в годовом измерении объем продаж уменьшился на 16,7%.

Внутренний рынок: доминирует "германская тройка"

Самыми популярными стали самосвалы, за ними – полуприцепы и цистерны.

В сегменте внутренних перепродаж традиционно лидирует Schmitz Cargobull, который уверенно опережает конкурентов. На второе место борются Krone и Kogel, разница между ними минимальная.

За пределами топ-3 укрепляют позиции польские Wielton и Bodex. Также в десятке – украинский варз и турецкий Oztreyler, что свидетельствует о смещении рынка в сторону более доступных и практических решений.

Подержанный импорт: спрос на спецтехнику растет

Среди только что импортированных полуприцепов лидируют тентованные, далее – рефрижераторы и самосвалы.

В этом случае абсолютный фаворит – Schmitz Cargobull. Krone и Kögel играют роль "бюджетной альтернативы". В топе также появляются Lohr (рост рынка автовозов), Magyar, Benalu, Stas и Carnehl – производители цистерн и самосвалов, которые востребованы аграриями и топливными перевозчиками.

Новые полуприцепы: патриотические настроения и усиление украинских брендов

В сегменте новых наибольшим спросом пользуются самосвалы, далее – фургоны-рефрижераторы и тентованные модели.

Первенство сохраняет Schmitz Cargobull, однако вторую позицию разделили Van Hool и украинский производитель Everlast, что подтверждает конкурентоспособность украинских цистерн и спецтехники.

Также в топе – украинский TAD, известный своими тралами, а также Wielton, Bodex, Mega, Krone и Kogel, формирующие сбалансированный микс европейских и локальных решений.

"Октябрь принес рынку полуприцепов очень интересную динамику. (…) Перевозчики начали активно инвестировать в обновление парков, завозя свежие полуприцепы из Европы или покупая совершенно новые. Отдельно радует всплеск в сегменте "Made in Ukraine" (+53,8% за месяц). и скоростью выполнения заказов и сервисом, что для бизнеса сейчас очень важно", – комментирует ситуацию эксперт авторынка Станислав Бучацкий.

Добавим, в октябре 2025 года украинские перевозчики приобрели 1491 новый и подержанный седельный тягач. Несмотря на то, что это на 8,9% меньше, чем в октябре прошлого года, рынок показал ощутимое оживление по сравнению с сентябрем – плюс 13,2%.