Рынок седельных тягачей и полуприцепов в августе 2025 года: какие модели выбирали украинские перевозчики

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине и определили самые популярные модели среди седельных тягачей и полуприцепов в августе 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ИДА.

Динамика рынка седельных тягачей

За август 2025 года украинские перевозчики приобрели 1115 новых и подержанных седельных тягачей. Это на 40,5% меньше, чем в августе 2024-го, но на 2,1% больше по отношению к июлю текущего года.

Внутренние перепродажи – 60,2% (671 шт.);

Импорт подержанных – 33,5% (373 шт.);

Новые - 6,4% (71 шт.)

По сравнению с июлем, внутренние перепродажи выросли на 7,5%, тогда как импорт б/у и новых машин снизился на 3,1% и 14,5% соответственно.

Самые популярные тягачи на внутреннем рынке

Абсолютным лидером в этом сегменте стал DAF XF – 189 сделок. Модель ценится за надежность, выносливость, комфортную кабину и экономичные двигатели PACCAR.

На второй позиции MAN TGX (109 шт.), третью занял Volvo FH (77 шт.).

Самые популярные б/у тягачи из-за границы

Среди пригнанных лидером также оказался DAF XF (112 шт.). Второе место занял MAN TGX (91 шт.), третье – Volvo FH (40 шт.).

Самые новые седельные тягачи

В сегменте новых моделей больше всего покупали Iveco S-Way (15 шт.). Модель отличается современной кабиной, экономичностью и телематической платформой с онлайн-мониторингом.

Второе место занял Mercedes-Benz Actros (11 шт.). Третью позицию разделили Volvo FH и MAN TGS (по 7 ш.т каждый).

Рынок полуприцепов в августе 2025 года

Украинские перевозчики приобрели 1200 новых и подержанных полуприцепов, что почти равно июльскому результату (-0,2%), но на 42,3% меньше, чем в августе 2024 года.

Внутренние перепродажи – 65,9% (791 шт.);

Импорт подержанных – 28% (336 шт.);

Новые импортированные – 5,3% (63 шт.);

Изготовлены в Украине - 0,8% (10 шт.)

Самые популярные полуприцепы на внутреннем рынке

Здесь наибольший спрос имели самосвалы, а также тентованные варианты. Лидером стал Schmitz Cargobull (215 шт.), далее следуют Krone (87 шт.) и Kögel (78 шт.).

Самые популярные полуприцепы из-за рубежа

Среди импортированных б/у полуприцепов больше всего ввезли Schmitz Cargobull – 154 шт, Krone – 36 шт, Kögel – 24 шт.

Наиболее востребованными стали тентованные модели, самосвалы и фургоны-рефрижераторы.

Самые популярные новые полуприцепы

Среди новых чаще покупали фургоны-рефрижераторы, на втором месте — тентованные, на третьем — самосвалы.

Топ-3 производителей: Schmitz Cargobull – 25 шт, Wielton – 9 шт, Lecitrailer – 7 шт.

Немецкий Schmitz Cargobull стал лидером сразу во всех сегментах рынка полуприцепов. Популярность объясняется надежностью, долговечностью и широким модельным рядом – от тентованных и самосвалов до рефрижераторов.

Компании выбирают прицепы с синим слоном благодаря крепкой конструкции, экономности в эксплуатации и высокому остаточному ресурсу даже после многолетней работы.

Добавим, что в июне 2025 года украинские перевозчики приобрели более 1000 седельных тягачей. Несмотря на общее падение рынка более чем на 47% по сравнению с прошлым годом, модели DAF XF, MAN TGX и Volvo FH остаются самыми востребованными как среди подержанных, так и новых грузовиков.