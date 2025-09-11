- Категория
Рынок седельных тягачей и полуприцепов в августе 2025 года: какие модели выбирали украинские перевозчики
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине и определили самые популярные модели среди седельных тягачей и полуприцепов в августе 2025 года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ИДА.
Динамика рынка седельных тягачей
За август 2025 года украинские перевозчики приобрели 1115 новых и подержанных седельных тягачей. Это на 40,5% меньше, чем в августе 2024-го, но на 2,1% больше по отношению к июлю текущего года.
- Внутренние перепродажи – 60,2% (671 шт.);
- Импорт подержанных – 33,5% (373 шт.);
- Новые - 6,4% (71 шт.)
По сравнению с июлем, внутренние перепродажи выросли на 7,5%, тогда как импорт б/у и новых машин снизился на 3,1% и 14,5% соответственно.
Самые популярные тягачи на внутреннем рынке
Абсолютным лидером в этом сегменте стал DAF XF – 189 сделок. Модель ценится за надежность, выносливость, комфортную кабину и экономичные двигатели PACCAR.
На второй позиции MAN TGX (109 шт.), третью занял Volvo FH (77 шт.).
Самые популярные б/у тягачи из-за границы
Среди пригнанных лидером также оказался DAF XF (112 шт.). Второе место занял MAN TGX (91 шт.), третье – Volvo FH (40 шт.).
Самые новые седельные тягачи
В сегменте новых моделей больше всего покупали Iveco S-Way (15 шт.). Модель отличается современной кабиной, экономичностью и телематической платформой с онлайн-мониторингом.
Второе место занял Mercedes-Benz Actros (11 шт.). Третью позицию разделили Volvo FH и MAN TGS (по 7 ш.т каждый).
Рынок полуприцепов в августе 2025 года
Украинские перевозчики приобрели 1200 новых и подержанных полуприцепов, что почти равно июльскому результату (-0,2%), но на 42,3% меньше, чем в августе 2024 года.
- Внутренние перепродажи – 65,9% (791 шт.);
- Импорт подержанных – 28% (336 шт.);
- Новые импортированные – 5,3% (63 шт.);
- Изготовлены в Украине - 0,8% (10 шт.)
Самые популярные полуприцепы на внутреннем рынке
Здесь наибольший спрос имели самосвалы, а также тентованные варианты. Лидером стал Schmitz Cargobull (215 шт.), далее следуют Krone (87 шт.) и Kögel (78 шт.).
Самые популярные полуприцепы из-за рубежа
Среди импортированных б/у полуприцепов больше всего ввезли Schmitz Cargobull – 154 шт, Krone – 36 шт, Kögel – 24 шт.
Наиболее востребованными стали тентованные модели, самосвалы и фургоны-рефрижераторы.
Самые популярные новые полуприцепы
Среди новых чаще покупали фургоны-рефрижераторы, на втором месте — тентованные, на третьем — самосвалы.
Топ-3 производителей: Schmitz Cargobull – 25 шт, Wielton – 9 шт, Lecitrailer – 7 шт.
Немецкий Schmitz Cargobull стал лидером сразу во всех сегментах рынка полуприцепов. Популярность объясняется надежностью, долговечностью и широким модельным рядом – от тентованных и самосвалов до рефрижераторов.
Компании выбирают прицепы с синим слоном благодаря крепкой конструкции, экономности в эксплуатации и высокому остаточному ресурсу даже после многолетней работы.
Добавим, что в июне 2025 года украинские перевозчики приобрели более 1000 седельных тягачей. Несмотря на общее падение рынка более чем на 47% по сравнению с прошлым годом, модели DAF XF, MAN TGX и Volvo FH остаются самыми востребованными как среди подержанных, так и новых грузовиков.