Спрос на новые грузовики в Украине снизился: какие модели выбирали в августе

В августе 2025 года в Украине зафиксировано падение спроса на новые коммерческие автомобили. За месяц было реализовано 937 грузовых и специальных авто, что на 4% меньше, чем в июле и на 14% меньше, чем в августе прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

ТОП-5 марок на рынке новых коммерческих автомобилей

Несмотря на всеобщее уменьшение рынка, некоторые бренды продолжают удерживать лидерские позиции. В пятерку самых популярных марок вошли:

Renault - 117 проданных авто; Citroen - 108 авто; Peugeot - 81 авто; Toyota - 77 авто; Hyundai - 75 авто.

Всего с начала 2025 года украинский парк коммерческих автомобилей пополнился более чем 7,5 тысячами новых машин. Это на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Напомним, в июле 2025 года в Украине зарегистрировали 971 новый коммерческий автомобиль (грузовики и спецтехника). Это на 13% больше, чем в июне и на 2% больше, чем в июле прошлого года.