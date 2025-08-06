- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине продали почти тысячу новых грузовиков в месяц: какие модели выбирали
В июле 2025 года в Украине зарегистрирован 971 новый коммерческий автомобиль (грузовики и спецтехника). Это на 13% больше, чем в июне и на 2% больше, чем в июле прошлого года.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".
Какие грузовики покупали?
В пятерку самых популярных брендов вошли:
- Citroen – 161 авто.
- Renault – 147 авто.
- Hyundai – 79 автомобилей.
- Peugeot – 74 авто.
- Mercedes-Benz – 73 автомобиля.
Всего с начала года украинский автопарк пополнили 6,6 тыс новых грузовых и специализированных машин, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Напомним, в июне 2025 года украинский рынок грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн, за исключением седловых тягачей, продемонстрировал спад.